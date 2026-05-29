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Ariadna Montiel se reúne con Félix Salgado en Ciudad de México

Salgado reafirmó su aspiración a la gubernatura pese a estatutos antinepotismo.

Por El Universal

Mayo 29, 2026 02:47 p.m.
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Ariadna Montiel se reúne con Félix Salgado en Ciudad de México
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena,

      Ariadna Montiel Reyes
      , se reunió

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      con el senador Félix Salgado Macedonio, en medio de sus aspiraciones para contender por la gubernatura de Guerrero a pesar de que los estatutos antinepotismo de Morena se lo impiden.
      A través de redes sociales, Montiel Reyes expresó que sostuvo "una plática muy enriquecedora con el senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio".
      "Recordamos las luchas que hemos librado juntos y dialogamos sobre cómo fortalecer el trabajo en favor del bienestar del pueblo", dijo.
      Además, indicó que continúan construyendo unidad, organización y compromiso para consolidar la transformación en todo el país.
      Posteriormente, en entrevista con medios de comunicación, Salgado Macedonio advirtió que no se le puede bajar de una eventual candidatura al gobierno de Guerrero, "porque no me he subido y calladito me veo más bonito".
      Asimismo, negó que Montiel Reyes le haya leído la cartilla o cerrado la puerta a competir por la gubernatura y dejó al pueblo guerrerense la decisión de quién será su siguiente gobernante.

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