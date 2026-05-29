Ariadna Montiel se reúne con Félix Salgado en Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena,

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con el senador, en medio de sus aspiraciones para contender por la gubernatura de Guerrero a pesar de que los estatutos antinepotismo de Morena se lo impiden.A través deexpresó que sostuvo "unacon el".que hemos librado juntos ysobre cómo fortalecer el trabajo en favor del", dijo.Además, indicó que continúan construyendoy compromiso paraen todo el país.Posteriormente, encon medios de comunicación,advirtió que no se le puede bajar de una eventualde Guerrero, "porque no me he subido y calladito me veo más bonito".Asimismo,quele haya leído la cartilla o cerrado la puerta a competir por la gubernatura y dejó al pueblo guerrerense la decisión de quién será su siguiente gobernante.