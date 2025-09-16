logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

NATANAEL CANO GRABANDO EN CERESO DE HERMOSILLO

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
NATANAEL CANO GRABANDO EN CERESO DE HERMOSILLO

El trascendido de que Natanael Cano habría interpretado “El despapayo”, supuestamente, al interior del Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, se suma a otra de las polémicas en que el cantante de corridos tumbados se ha visto involucrado recientemente pues, a pesar de que no se ha confirmado la veracidad de la información, el video comienza a viralizarse.

En X circula un video de Natanael, acompañado por su guitarra y un acordeonista, en donde canta uno de sus más exitosos temas, “El despapayo”.

A su alrededor, se encuentran otros jóvenes que corean el tema junto al cantante; uno de ellos, encienden un cigarro y, otro, que se encuentra de pie, preparando una bebida con refresco y una botella de licor, fuera de foco, también puede verse a otra persona beber de una lata de cerveza.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CARLOS ALCARAZ, ICONO de MODA
CARLOS ALCARAZ, ICONO de MODA

CARLOS ALCARAZ, ICONO de MODA

SLP

EFE

EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY
EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY

EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY

SLP

El Universal

ARRASA EN TAQUILLA DE EE.UU
ARRASA EN TAQUILLA DE EE.UU

ARRASA EN TAQUILLA DE EE.UU

SLP

EFE

LA CINTA JAPONESA RECAUDÓ 70 MDD EN ESTADOS UNIDOS, LO QUE SUPONE UN RÉCORD PARA EL ESTRENO DE UNA PELÍCULA DE ANIME

BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA
BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA

BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA

SLP

El Universal