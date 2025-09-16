NATANAEL CANO GRABANDO EN CERESO DE HERMOSILLO

El trascendido de que Natanael Cano habría interpretado “El despapayo”, supuestamente, al interior del Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, se suma a otra de las polémicas en que el cantante de corridos tumbados se ha visto involucrado recientemente pues, a pesar de que no se ha confirmado la veracidad de la información, el video comienza a viralizarse.

En X circula un video de Natanael, acompañado por su guitarra y un acordeonista, en donde canta uno de sus más exitosos temas, “El despapayo”.

A su alrededor, se encuentran otros jóvenes que corean el tema junto al cantante; uno de ellos, encienden un cigarro y, otro, que se encuentra de pie, preparando una bebida con refresco y una botella de licor, fuera de foco, también puede verse a otra persona beber de una lata de cerveza.