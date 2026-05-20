Netflix anuncia docuserie sobre juicio de Michael Jackson

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El

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enfrentó enllegará a la pantalla chica.La tarde de este miércoles, y a través de sus plataformas digitales, Netfix anunció elde ": El veredicto", docuserie sobre uno de los episodios más mediáticos en la vida del llamado "Rey del pop".Mediantede jurados, abogados y periodistas que siguieron de cerca el caso, la producción aborda lassexual infantil presentadas contra Jackson en, así como la polémica que lo envolvió los años siguientes.Aunque el intérprete de "Trhiller" fuede todos los cargos, lalo persiguió; incluso,, por lo que sus realizadores afirmaron que era el momento para adecuado para retomar este episodio."Han pasado 20 años desde el juicio de, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, lasigue vigente", explicaronLa producción también incluyecon figuras de losque cubrieron el proceso judicial. Según los cineastas, el objetivo es ofrecer unaa la de la cobertura de esa época.: El veredicto" llegará al catálogo deel próximoy estará dividida en