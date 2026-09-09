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Zuria Vega y Michel Brown protagonizan El Círculo

Protagonistas enfrentan consecuencias de un video filtrado que pone en riesgo su confianza.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 02:08 p.m.
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Zuria Vega y Michel Brown protagonizan El Círculo
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      Un grupo de amigos que ha conseguido mantenerse unido durante años comienza a resquebrajarse cuando aquello que debía permanecer en privado sale a la luz. Ese es el punto de partida de "El Círculo", nueva serie mexicana protagonizada por Zuria Vega, Osvaldo Benavides, Raúl Briones y Michel Brown, que llegará a Netflix el próximo 7 de octubre.

      Estreno y trama principal de "El Círculo"

      La producción presentó su primer avance este 9 de septiembre y plantea un thriller en el que la amistad, el poder y los secretos se cruzan después de la filtración de un video que coloca a sus cuatro protagonistas en una situación cada vez más peligrosa.

      Lejos de afectar únicamente la reputación de los involucrados, la grabación abre la puerta a una red de chantajes que comienza a exhibir las ambiciones, temores y asuntos que los amigos han mantenido ocultos incluso entre ellos.

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      Origen literario y equipo creativo

      "El Círculo" está basada en "Los corruptores", novela del escritor y periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson, quien participa en la adaptación como productor consultor.

      La obra literaria sirve como punto de partida para una historia que coloca a un grupo de amigos frente a las consecuencias de moverse alrededor del poder y de guardar información capaz de modificar sus relaciones.

      La adaptación fue escrita por Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar, Fabián Archondo y Alejandro Lozano, mientras que la producción corre a cargo de Lemon Studios.

      Aunque el conflicto gira alrededor de los cuatro amigos, la serie reúne un elenco encabezado por Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones y Osvaldo Benavides.

      A ellos se suman Saúl Lisazo, María Elisa Camargo, Natalia Coronado, Mariané Cartas, Diego Sandoval, Héctor Molina, Jorge Zárate, Eduardo Maruri, Vanne Amador, Pamela Cortes, Andrés Revo y Axel Ricco, entre otros intérpretes.

      La dirección está a cargo de Alejandro Lozano "Patas", quien también funge como productor ejecutivo junto a Billy Rovzar, Fernando Rovzar y Erika Sánchez Su.

      "El Círculo" se estrenará el 7 de octubre en Netflix y estará disponible en más de 190 países.

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