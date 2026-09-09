¿Quién tocará en el Zócalo el 15 de septiembre?
El concierto incluye mariachis de la Guardia Nacional, Armada de la Marina y Secretaría de la Defensa Nacional.
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Después de que la noche de este martes anunció a Intocable como agrupación para presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México en las fiestas patrias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló a otros artistas.
Concierto y artistas confirmados para fiestas patrias
En su conferencia mañanera de este miércoles 9 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la presencia de los intérpretes de "¿Y todo para qué?": "¡Ah sí, va a estar Intocable!".
"Toca obviamente el mariachi de la Guardia Nacional mientras están los juegos pirotécnicos, el grupo de la Armada de la Marina, el mariachi la Secretaría de la Defensa Nacional".
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"Y luego, a la hora ya del concierto, está José Alfredo Jiménez Medel, nieto (de José Alfredo Jiménez) con motivo del centenario natalicio del cantautor; está Legado de Grandeza, que fueron los que hicieron el "Himno Migrante"; están los tres ganadores de México Canta, y para cerrar concierto Intocable", mencionó.
Anuncio oficial y contexto del evento
En el marco de las fiestas patrias por la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la noche de ayer la presentación de Intocable en el Zócalo de la Ciudad de México.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió un video en el que escucha la canción "¿Y todo para qué?" , del grupo mexicano de música norteña.
"Ya va a ser 15 de septiembre", dice en el vídeo mientras escucha la canción de Intocable.
"Están listas y listos para el 15 de septiembre?", cuestionó en su publicación.
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