Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ponen fin a los rumores de ruptura

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Juntos, pero no revueltos. Susana Zabaleta y Ricardo Pérez estuvieron esta noche en la premier de "A toda madre", cinta que protagoniza este último.

Rumores de ruptura entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez quedan atrás

Con la llegada de ambos, tomados de la mano y posando para la foto, echaron por tierra las versiones recientes que apuntaban a un presunto rompimiento como pareja.

Eso sí, cuando acabó la foto, se separaron. Susana optó por apenas detenerse unos instantes, dar algunas palabras de apoyo a Ricardo y retirarse.

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Detalles del estreno y declaraciones de Ricardo Pérez

Ricardo, en tanto, se quedó más tiempo, externando su alegría por esta producción de carácter independiente, que llegará a las salas el próximo día 16.

"Es un humor similar al que manejamos, es un sueño", dijo el integrante de "La Cotorrisa".

"A toda madre" es dirigida y escrita por Max del Río, y cuenta con Hugo "El Cojo Feliz" Pérez y Lourdes Echevarría en el reparto principal.

Cuenta la historia de Martín (Hugo), quien descubre que su madre está a punto de casarse con el hombre que lo atormentó durante su infancia (Pérez) y decide sabotear la boda.

En el elenco también se encuentran Adal Ramones, Jesús Ochoa y los standuperos Jaro Hernández, Bombón Rodman, Asaf Berrón, Alexa Zuart, Esmeralda Soto, Édgar Villa e Isabel Fernández.

"Lo más complicado fue juntar a todos por los horarios que tienen, pero, por favor, vayan al cine, que me gasté todo mi dinero", bromeó "El Cojo Feliz".