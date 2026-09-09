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Dos días y polémicas: así fue el paso de Gala Montes por "LCDLFM"

Durante su breve estancia, Gala Montes protagonizó incidentes que alteraron la dinámica del programa.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 01:36 p.m.
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Dos días y polémicas: así fue el paso de Gala Montes por LCDLFM
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      Gala Montes llegó a "La casa de los famosos México" como una de las grandes sorpresas de la temporada, pero su estancia duró poco.

      Gala Montes y su salida voluntaria de LCDLFM

      La tarde de este martes y después de permanecer dos días en el reality, la actriz decidió salir voluntariamente y lo hizo por la puerta de enfrente.

      Aunque su paso fue breve, Montes no se fue sin dejar haber dejado comentarios polémicos, haber puesto la casa de cabeza y algunas escenas que serán difíciles de olvidar para sus compañeros y los seguidores del programa, y estos son algunos.

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      Incidentes y polémicas durante la estancia de Gala Montes

      Quemó la tetera. Durante su primer día, Gala decidió levantarse para prepararse un café. Sin embargo, puso la tetera directamente sobre la estufa y terminó quemándola. La actriz intentó limpiar lo ocurrido, aunque no logró ocultar el desastre.

      Lanzó una indirecta a Ese Pérez. Mientras conversaba con el influencer, Gala dejó claro que no tenía intención de juzgarlo por su historia con Flor Vigna; sin embargo, minutos más tarde lanzó algunos comentarios que, sin decir nombres, muchos aseguraron iban dirigidos a Pérez.

      "(Dicen) 'Pinch* vieja loca, intensa'. ¿Intensa? cuando, lo único que una pide es asertividad. ¿Quieres cog*r?, pues dímelo, la que te está haciendo el favor soy yo. Por eso prefiero salir con mujeres", dijo.

      Durante su primer día en el reality, la actriz sorprendió al arreglarse el cabello utilizando un cepillo de dientes. La peculiar técnica rápidamente llamó la atención y fue comentada en redes sociales.

      Durante la madrugada, Gala decidió prepararse un sándwich con varios de los ingredientes que encontró en la cocina. En el camino también terminó comiéndose un yogurt que Mariana Ochoa había dejado en el refrigerador.

      Durante su primera noche, Gala se molestó por los ronquidos de Cynthia. En un momento decidió tirar un vaso para despertarla intencionalmente y después le dijo: "Roncas un verg*, wey".

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