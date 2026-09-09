PAN advierte que SAT podría ser oficina de terrorismo fiscal

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El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que con las políticas establecidas en el Paquete Económico 2027, entregado esta tarde a la Cámara de Diputados, por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría convertirse en una "una oficina de terrorismo fiscal", señaló el diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador de dicha bancada.

"El SAT se ha convertido en una institución prácticamente de persecución a la base de contribuyentes ya existente, si la política de ir en contra de la evasión y la elusión va a traer más fiscalización injusta sobre los contribuyentes ya inscritos, me parece que entonces, la oficina del SAT se convierte en prácticamente una oficina de terrorismo fiscal. Entonces, vamos a revisar cuáles son estas nuevas acciones en materia de ISR. Pero de ninguna manera vamos a permitir una imposición de alza de impuestos, sino más bien de apoyar a las familias mexicanas", refirió.

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Al respecto, el pasado 3 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en el Paquete Económico 2027 tiene como uno de sus propósitos principales, tratar de disminuir la evasión fiscal a través de las llamadas "factureras".El diputado Saúl Téllez también dijo que su bancada no está de acuerdo con aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los productos con exceso de sodio o a bebidas alcohólicas, como propusieron en la Comisión de Hacienda y Crédito Público."Vamos a estar pendientes de lo que ha sido un rumor fundado, de que podría haber aumentos en el tema de comida con altos contenidos de sodio. Vamos a revisar que no sucedan este tipo de albazos para subir lo que comen diariamente los mexicanos, vamos a estar pendientes de que no haya tampoco algún albazo de un nuevo impuesto o sobre todo de lo que han anunciado en esta alza de IEPS, de rumor, en los alimentos, como embutidos o en alimentos o en bebidas, como la cerveza o el alcohol o la sopa maruchan", comentó.Dijo que su partido político, por el contrario, ha propuesto reducir impuestos al aguinaldo o al costo de las gasolinas para beneficiar a los trabajadores."Hemos puesto sobre la mesa, la disminución o más bien el aguinaldo completo a todos los trabajadores mexicanos, sin ninguna deducción del ISR, sino que llegue completo ese apoyo de aguinaldo. Y también vamos a hablar sobre las tarifas de luz y vamos a hablar también sobre algunos temas del IEPS, en donde hemos puesto sobre la mesa que el IEPS en combustibles se debe de reducir", explicó.