Gala Montes niega salida de La Malinche musical

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- La salida de Gala Montes de "La casa de los famosos México" fue el precedente para que la actriz también quedara fuera de "La Malinche, el musical", luego de que hace unos días fuera su presentación oficial.

La Malinche musical pospone participación de Gala Montes

Al parecer Gala no pasa por un buen momento anímico, su comportamiento durante las horas que estuvo en el reality así lo reflejó, al igual que la reacción de su madre Crista Montes, quien criticó a la producción de "La casa" por haber permitido que su hija entrara en ese estado vulnerable.

La actriz, un rostro conocido en Televisa desde que era una niña, se mostró incrédula ante los comentarios en redes que hablaban de su salida del musical, incluso aseguró que se trataba de una "fake news", sin embargo, a través de las redes oficiales se confirmó que por el momento la actriz deja de ser parte del proyecto.

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"'Malinche El Musical', el espectáculo musical de gran formato hace de su conocimiento que la participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida", se lee.

Lanzaron un agradecimiento a Gala por el entusiasmo y el profesionalismo que mostró en lo que llamaron una primera etapa, adelantaron que dejaban la puerta abierta para futuras colaboraciones.

"Agradecemos a Gala el tiempo, entusiasmo y profesionalismo mostrados durante esta primera etapa. Las puertas de Malinche permanecerán abiertas para explorar futuras colaboraciones. Malinche El Musical agradece la comprensión del público y de los medios de comunicación".

Reacciones y agradecimientos de Gala Montes

Sería el 22 de septiembre cuando Gala debitaría en el musical encabezado por Nacho Cano, a quien Gala le dedicó un caluroso agradecimiento el pasado 29 de agosto, cuando además se dijo agradecida por la oportunidad en este proyecto.

"Me siento muy Malinche, porque yo soy mexicana y a veces siento que no me tratan como si fuera de aquí, como si no llevara 20 años trabajando; por eso estoy muy agradecida con Nacho Cano, porque desde que vine a cantar aquí 'Mujer contra muje' (octubre de 2025) me abrió las puertas, y qué curioso, precisamente un español no me dio la espalda".

Gala Montes participó en "La casa de los famosos México 2", la segunda temporada del reality de TelevisaUnivision, donde se convirtió en una de las habitantes más polémicas y comentadas de la edición.

Durante su estancia, la actriz protagonizó enfrentamientos y diferencias con otros habitantes, además de generar conversación por su personalidad directa y por la manera en que expresó sus opiniones dentro de la casa. Su convivencia con Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre, integrantes del llamado cuarto Mar, fue uno de los ejes de su participación.

Gala también tuvo momentos de tensión con Adrián Marcelo, especialmente por los conflictos que se generaron entre los integrantes de los cuartos Mar y Tierra. Sus discusiones con el influencer se convirtieron en algunos de los episodios más comentados de la temporada.

La actriz llegó a la final de "La casa de los famosos México 2" y terminó en tercer lugar, detrás de Karime Pindter, quien quedó en segundo puesto, y Mario Bezares, quien se coronó como ganador.