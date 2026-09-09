Champions League | Barcelona debuta con goleada
El equipo blaugrana mostró superioridad en el Spotify Camp Nou, con goles de Adeyemi, Yamal y Gabriel Jesus que sellaron la goleada.
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El Barcelona debutó este miércoles en la Liga de Campeones con una goleada frente al Feyenoord neerlandés (5-1) merced a los tantos de Raphael Dias 'Raphinha', por partida doble, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus en el Spotify Camp Nou.
Raphinha estrenó el marcador a los tres minutos en una acción individual dentro del área, Adeyemi firmó el 2-0 en disparo lejano a los 22 minutos y pudo ampliar distancias Joao Cancelo en un remate que pegó en el palo.
Tras el descanso, Raphinha marcó el 3-0 a pase de Pedro González 'Pedri' en el 57, el colegiado anuló un gol del visitante Nacho Ferri a instancias del VAR en el 59, Lamine Yamal anotó de falta directa en el 77, Steijn firmó el tanto del honor visitante en el 82 y Gabriel Jesus redondeó la goleada en el 85.
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