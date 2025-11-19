Baja inversión extranjera en México: Moody´s

CIUDAD DE MÉXICO.- La incertidumbre generada por la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 está impactando en la economía mexicana, específicamente en los flujos de inversión, junto con la posibilidad de cambios repentinos en los aranceles estadounidenses, advirtió la agencia Moody’s.

Según el informe de la agencia sobre la Perspectiva 2026 para mercados emergentes, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México cayó a su segundo nivel más bajo de la historia en la primera mitad de 2025, después de haber alcanzado un récord en 2024.

“En México, la próxima revisión del T-MEC, prevista para mediados de 2026, está demorando las decisiones de inversión y emisión”, se estipula en el documento.

En este contexto de políticas cambiantes a nivel global, Moody’s indicó que observa que el gobierno de México está ajustando su política comercial de manera divergente. Específicamente, que el país se está volviendo más proteccionista con respecto a China mientras intenta preservar el libre comercio con en la zona de Norteamérica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Los gobiernos de los mercados emergentes están ajustando las políticas nacionales, a veces de maneras divergentes, para preservar sus propios intereses en un contexto cambiante. Brasil, por ejemplo, se inclina por políticas industriales y proteccionismo comercial para impulsar la autosuficiencia y, al mismo tiempo, fortalecer los lazos económicos y políticos con China. México, por el contrario, se está volviendo más proteccionista con respecto a China mientras busca preservar el libre comercio con EU y Canadá”, resaltó.

Destaca que los grandes emisores de deuda en México se distinguen por su capacidad para obtener financiamiento.