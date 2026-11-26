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Patti Smith (Patricia Lee Smith, nacida en Chicago el 30 de diciembre de 1946) es una cantante, compositora, poeta, escritora y artista visual estadounidense conocida como la "madrina del punk" por unir el rock crudo, la poesía y el activismo contracultural.

Patti Smith debuta en Tiny Desk de NPR

En la tarde de ayer se publicó su esperado debut en los conciertos Tiny Desk de la cadena pública estadounidense NPR, ofreciendo una presentación íntima que combina relatos hablados y canciones emblemáticas de su carrera.

De acuerdo con registros biográficos de la Fundación Princesa de Asturias y el Salón de la Fama del Rock, Smith llegó a Nueva York en 1967 para dedicarse a la escritura y formó parte fundamental de la escena musical del club CBGB.

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Trayectoria y reconocimientos de Patti Smith

Su álbum debut, Horses (1975), constituye una pieza clave en la historia del punk y el rock alternativo, obra cuyo 50 aniversario celebró en 2025 mediante una gira internacional.

En el ámbito literario, la autora ha publicado más de veinte libros, entre los que destacan Éramos unos niños (2010), El año del mono (2019) y Pan de ángeles (2025).

Su trayectoria cuenta con reconocimientos internacionales como su ingreso al Salón de la Fama del Rock en 2007, el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos en 2010 y el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2026.

Según la grabación publicada por NPR Music, la intérprete apostó por un formato acústico, folk y poético junto a su banda (integrada por su hijo Jackson Smith en la guitarra, Tony Shanahan en bajo y teclados, y Seb Rochford en la batería).

El recital inició con una historia parcialmente improvisada sobre un viejo capitán de barco que soñaba con emprender un último viaje mágico, para luego dar paso a "Nine" (del álbum Banga, 2012) y "Fireflies" (de Gone Again, 1996).

Uno de los momentos más significativos de la sesión ocurrió con "Peaceable Kingdom" (Trampin', 2004), tema que dedicó a "todos los niños del mundo que sufren las consecuencias de la guerra, el hambre y las enfermedades", añadiendo antes de cantar: "Les deseamos a todos una infancia sin mancha. Que sus sueños permanezcan intactos y que sus cometas vuelen alto". Para el cierre eligió "People Have the Power" (Dream of Life, 1988), himno que coescribió junto a su fallecido esposo, el guitarrista Fred "Sonic" Smith.