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Ante el amago del coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, de que ese partido podría no participar en los comicios federales del 2027 en caso de que el INE no frene la sobrerrepresentación que favorece a Morena, el consejero Arturo Castillo, dijo que eso puede derivar en la pérdida del registro como partido político nacional.

"No tendría registro, eso sería terrible. En democracia ganamos todos como país mientras todos participemos eso así de simple", subrayó.

En entrevista en el INE, recordó que legalmente los partidos políticos tienen la obligación constitucional de promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, por lo que la decisión del panismo iría en contra del mandato legal.

Argumentó que los partidos de oposición ahora se quejan del artículo 54 de la Constitución que reglamenta el reparto de diputaciones plurinominales, han tenido 30 años para cambiar la ley que ahora les incomoda.

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"Tenemos más de 30 años con este modelo de asignación de diputaciones. El 54 constitucional está en sus términos de 1997, y ahora están diciendo que el Instituto es el responsable de esto, en 30 años, no han querido cambiar la constitución", indicó el consejero del INE.

"Nosotros estamos haciendo lo posible de ver cómo aminoramos y ya atemperamos el sesgo que por el modelo constitucional que se aprobó desde hace 30 años y que ningún partido ha querido cambiar, tienen la obligación constitucional de cambiar la ley y la modificación de la Constitución corresponde al Congreso de Unión", concluyó.