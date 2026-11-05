Galilea Montijo habla de Inés Gómez Mont tras su detención en EU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Galilea Montijo y su amistad con Inés Gómez Mont quedó en pausa desde 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo las primeras órdenes de aprehensión en contra de Inés por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, desde entonces, cada que se le cuestiona a la conductora de "Hoy" sobre Mont, rehuye a responder, pero en esta ocasión sí habló al respecto.

La amistad entre Galilea e Inés Gómez Mont comenzó en 2008 después de que Inés buscara a Galilea para disculparse por unos fuertes comentarios que dijo sobre ella durante un programa en vivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La reconciliación se dio, la cercanía comenzó y se hicieron tan amigas, que Montijo se convirtió en la madrina de bautizo de María, la hija menor de Inés, quien es mamá en total de siete hijos.De su primer matrimonio con el empresario Javier Díaz Bravo, con quien estuvo casada de 2008 a 2013, nacieron cuatro: Inés, su primogénita, y los trillizos Javier, Diego y Bruno.En 2015 se casó con el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien tuvo dos hijos: Bosco y María; además, integró a la familia a Mayito (Víctor Manuel Jr.), hijo de Álvarez Puga de una relación anterior, a quien ha considerado parte de su familia.Tras la reciente captura de Inés en Miami, Galilea fue cuestionada sobre lo que piensa al respecto, y aunque hace unos días, previo al arresto, no quiso pronunciarse, en esta ocasión sí lo hizo durante un vento de la revista "Esquire"; destacó el gran cariño que le tiente a los hijos de Inés."Ya saben muchachos que yo no opino del tema por muchísimas cuestiones, porque hay unos niños de por medio que yo adoro y no puedo decir nada; porque si digo malo, si no digo malo, lo sacan de contexto", afirmó.Ante la insistencia de la prensa, Montijo dijo que confía en Dios, e hizo énfasis en que "no sabe nada" y que tampoco sabe nada de política."Dios es sabio y yo tengo mucha fe siempre en Dios, no puedo platicar del tema porque no sé nada, porque no sé nada de política, pero pues nada muchachos, es lo único que les puedo decir", comentó.-----¿Cuál es la situación legal de Inés Gómez Mont?La exconductora Inés Gómez Mont, detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos en Florida, busca recuperar su libertad mediante un recurso de habeas corpus presentado por su abogado, John Patrick Pratt, ante un juez federal de la Corte del Distrito Sur de Florida.El mecanismo legal busca impugnar su detención y solicitar que sea liberada del Broward Transitional Center, en Pompano Beach, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE); el recurso fue presentado el sábado, un día después de que se confirmara su arresto en Miami.Sin embargo, el documento permanece bajo sello judicial, por lo que todavía se desconocen los argumentos de su defensa; Gómez Mont enfrenta órdenes de aprehensión en México junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con un supuesto desvío de alrededor de 3 mil millones de pesos.Ambos figuraban en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas, aunque el organismo retiró las alertas posteriormente; en septiembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó esa decisión y anunció que solicitaría su reactivación.Álvarez Puga también fue detenido por ICE en septiembre de 2025, pero posteriormente desapareció de los registros públicos de personas bajo custodia y se desconoce su paradero. El empresario tiene prevista una audiencia migratoria en noviembre para revisar su situación. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene los procedimientos para conseguir su extradición y lograr que Gómez Mont enfrente en México los procesos judiciales en su contra.