Miles de soldados protegen juicio de Joko Widodo en Yakarta

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Las autoridades indonesias ordenaron a miles de policías y militares que prestaran seguridad el jueves para un juicio que involucra al expresidente Joko Widodo, en medio de fuertes tensiones en la capital por las acusaciones de que altos mandos habían participado en la interceptación de conversaciones telefónicas del actual presidente.

Tres generales de alto rango ya han sido detenidos en el escándalo de escuchas, entre ellos el general Listyo Sigit Prabowo, quien el mes pasado fue nombrado jefe de gabinete del presidente Prabowo Subianto.

Listyo se desempeñó anteriormente como jefe de la policía nacional durante el mandato de Widodo, aunque el expresidente no ha sido implicado en la investigación por las escuchas. Hay acusaciones de que funcionarios del gabinete, políticos, periodistas, líderes de la sociedad civil y ejecutivos empresariales también fueron sometidos a vigilancia no autorizada.

Tras perder dos elecciones presidenciales frente a Widodo, Prabowo se alió con el popular líder e hizo campaña como su sucesor, eligiendo al hijo de Widodo como su compañero de fórmula en una medida que avivó las preocupaciones sobre una creciente dinastía política en la joven democracia indonesia.

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Widodo y Prabowo fueron en su día aliados políticos cercanos y Widodo respaldó la exitosa candidatura presidencial de Prabowo en 2024, pero su relación ha quedado bajo un mayor escrutinio en medio de señales de una creciente ruptura desde que Prabowo asumió el cargo.

Piden se investigue a Widodo

El general de policía retirado Oegroseno, ex número dos de la policía nacional, dijo el miércoles al pódcast de Forum Keadilan TV que los investigadores deberían examinar todas las posibles líneas de mando detrás de las escuchas, incluido si alguna directriz se originó en Widodo.

"Los investigadores no deberían dudar en interrogar a un expresidente si es necesario", indicó Oegroseno. "El motivo detrás de la presunta operación de escuchas debe esclarecerse por completo bajo el liderazgo del actual jefe de la policía".

La operación de escuchas también podría constituir una grave violación de los derechos humanos y podría utilizarse para intimidar a los críticos y debilitar las libertades civiles, dijo Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Indonesia.

"Esto no se trata meramente de la presunta interceptación de las conversaciones del presidente", comentó Hamid en un comunicado. "Las autoridades deben revelar quién más pudo haber sido objetivo e investigar el impacto total de la operación".

La policía identifica a un cuarto sospechoso

La Agencia de Investigación Criminal, conocida como Bareskrim, nombró a Slamet Uliandi, quien encabeza la División de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la agencia, como cuarto sospechoso en la investigación por las escuchas.

Uliandi se desempeñó como miembro del consejo de supervisión del Centro de Monitoreo, una unidad de escuchas, y presuntamente aprobó una solicitud de otro sospechoso a principios de octubre para eliminar registros de escuchas con el fin de ocultar pruebas y borrar rastros de la operación, dijo Suhermanto, director de ciberdelincuencia en Bareskrim.

Uliandi no fue detenido porque se está recuperando de un derrame cerebral, explicó Suhermanto, quien, como muchos indonesios, usa un solo nombre.

La policía alega que las escuchas no autorizadas ocurrieron entre 2025 y 2026, luego que Prabowo asumió el cargo y cuando Listyo aún era jefe de la policía nacional. También fueron detenidos Sonta Nasution, jefe de la División Jurídica de la Policía Nacional, y Eko Hadi Santoso, instructor principal del Instituto de Educación y Entrenamiento de la Policía Nacional.

Las autoridades han movilizado a más de 20.000 efectivos a Yakarta y el jueves indicaron que se había desplegado a 6.770 agentes de policía y personal militar para asegurar la comparecencia de Widodo. Widodo fue citado a declarar en un juicio por difamación derivado de acusaciones de que utilizó un diploma universitario falso. El juicio no está relacionado con el actual caso de escuchas y Widodo negó las acusaciones sobre el diploma.

El expresidente fue recibido por cientos de sus simpatizantes cuando llegó el jueves por la mañana al Tribunal de Distrito de Yakarta Oriental, quienes corearon mensajes de aliento mientras entraba al edificio.

Widodo ofreció una breve respuesta a la investigación sobre las presuntas escuchas a Prabowo, que ha implicado a Listyo, un exjefe de la policía nacional a menudo considerado un aliado cercano del expresidente.

"Todos debemos respetar el proceso legal en curso, esperemos el resultado de la (investigación)", dijo Widodo a los periodistas después de asistir a una audiencia judicial.

El palacio presidencial ha señalado que las escuchas estaban siendo consideradas como un "acto de traición" que puso en peligro los intereses del Estado, pero no ha vinculado el despliegue de tropas a Yakarta con el caso.

El portavoz de las fuerzas armadas indonesias, el mayor general Muhammad Nas, había dicho previamente que el despliegue de los 20.000 infantes de Marina y otro personal a Yakarta era una "ocurrencia normal". A pesar del número de tropas enviadas a Yakarta, tampoco se ha observado una presencia militar visible en las calles, y las autoridades han indicado que la mayoría se mantiene en reserva en cuarteles y otras instalaciones.