Tras tomar el control del Congreso, los demócratas prometen investigar la "corrupción" de Trump

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La corrupción encabezó la lista de preocupaciones de los votantes que desbancaron a los republicanos y entregaron a los demócratas el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato. Ahora, el Partido Demócrata, recién fortalecido, coloca el tema en primer plano mientras sus líderes trazan el rumbo de las investigaciones y la elaboración de políticas.

Demócratas de alto rango en ambas cámaras del Congreso han prometido movilizar las facultades de citación y los equipos de investigación más amplios que acompañan a sus futuras mayorías para indagar lo que, según sostienen, ha sido el enriquecimiento personal del presidente Donald Trump y de personas de su entorno a costa del público. El mandatario republicano y su Casa Blanca han negado desde hace tiempo cualquier irregularidad.

Los demócratas de la Cámara de Representantes preparan una amplia agenda de supervisión para examinar cómo Trump y su familia se han vuelto más ricos desde que regresó al cargo, y el líder demócrata Hakeem Jeffries, representante de Nueva York, que aspira a convertirse en presidente de la Cámara, no ha descartado intentar someter a Trump a un juicio político por tercera vez.

Hace meses, Jeffries encargó a los demócratas de mayor rango en los comités de Supervisión y de Asuntos Judiciales, el representante de California, Robert Garcia, y el representante de Maryland, Jamie Raskin, respectivamente, que encabezaran el esfuerzo, mientras los demócratas trabajan para vincular los costos de la corrupción pública con las preocupaciones de asequibilidad que golpean los bolsillos de los estadounidenses.

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"Contraten abogados", publicó Garcia en X cuando empezaron a llegar los resultados electorales favorables a los demócratas la noche del martes.

Se espera que el Senado lleve a cabo investigaciones similares.

"Los estadounidenses quieren que limpiemos la corrupción en el gobierno", manifestó el senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, quien está a punto de regresar el próximo año como líder de la mayoría en el Senado. "Ningún estadounidense debería tener que hacer sacrificios en el supermercado mientras Trump hace operaciones con información privilegiada en el mercado de valores".

Los objetivos de las investigaciones podrían incluir redadas del ICE, Epstein y el DOGE

Garcia, el principal demócrata en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, ha delineado cinco prioridades, entre ellas los negocios de la familia Trump, el manejo por parte del gobierno de la investigación de Jeffrey Epstein y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El representante de California, Jared Huffman, el demócrata de mayor rango en el Comité de Recursos Naturales, dijo que quiere investigar a profundidad el salón de baile de la Casa Blanca impulsado por Trump y otros proyectos de construcción, así como en el papel de la familia del mandatario en acuerdos sobre minerales.

Con la mayoría en la Cámara llega una inyección de personal y recursos para los comités del Congreso, y se espera que el esfuerzo sea amplio y que incorpore a comités de la Cámara con autoridad para supervisar a funcionarios del gabinete y a las agencias que dirigen.

En el Senado, el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, quien se prevé que se convierta en presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional, señaló que su panel querrá examinar los proyectos inmobiliarios de Trump en torno a la capital del país y sus negocios con criptomonedas junto con el enviado especial Steve Witkoff. Este último es un aliado de larga data que se asoció con Trump en el emprendimiento de criptomonedas de la familia del presidente, World Liberty Financial.

"Los tentáculos de la corrupción llegan muy profundo en este gobierno, y han añadido costos a los estadounidenses en su vida cotidiana", declaró Blumenthal el miércoles en una entrevista con The Associated Press. El senador agregó que también quiere audiencias sobre las redadas del ICE, las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) y planes de Medicare que, según él, son demasiado restrictivos y han dejado a algunos pacientes sin atención.

Mientras tanto, el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, quien aspira a convertirse en presidente del Comité de Finanzas del Senado, enumeró varios objetivos de investigación que describe como parte de una agenda de "rendición de cuentas", entre ellos, bancos que, según sostiene, ignoraron señales de alerta sobre los manejos financieros de Epstein y compañías farmacéuticas que se han beneficiado de sus vínculos con el gobierno de Trump.

"Cuando yo sea presidente, se verán obligados a responder ante el Comité de Finanzas del Senado por su papel en perjudicar al pueblo estadounidense y permitir la corrupción de Trump", afirmó Wyden el miércoles en un comunicado.

El tema de la corrupción resonó entre los votantes, según la encuesta de votantes de la AP

Muchos votantes de Estados Unidos en las elecciones del martes expresaron profundas preocupaciones sobre la corrupción en el gobierno y el estado de la democracia, según la encuesta de votantes de la AP, en la que se consultó a más de 100.000 electores en todo el país.

Mientras que aproximadamente 4 de cada 10 votantes dijeron que la economía era el principal tema que enfrenta el país, cerca de 3 de cada 10 indicaron que "el estado de la democracia" era el tema principal. Cerca de la mitad de los votantes de Estados Unidos dijo que la corrupción gubernamental fue "crucial" para su voto al Congreso, y la mayoría de ellos apoyó al candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes, mientras alrededor de un tercio dijo que votó por el republicano.

Alrededor de 8 de cada 10 votantes que dijeron que "el estado de la democracia" era el principal tema que enfrenta el país apoyaron al demócrata, mientras cerca de 2 de cada 10 respaldaron al republicano.

Los votantes de mayor edad, de 65 años o más, fueron más propensos que los menores de 65 a decir que "el estado de la democracia" era el tema más importante que enfrenta el país. Aproximadamente 4 de cada 10 votantes mayores señalaron esto como el principal problema nacional, en comparación con cerca de 3 de cada 10 que mencionaron la economía. Esa percepción se invirtió entre los votantes más jóvenes, quienes fueron más propensos a considerar la economía como el tema principal.

Eso explica por qué la lucha anticorrupción desempeñó un papel tan importante en las campañas demócratas de este ciclo, donde los candidatos acusaron a sus rivales republicanos de velar por sí mismos o por sus donantes en lugar de por un electorado más amplio. Respaldaron prohibiciones de negociación de acciones y prohibiciones para que exmiembros del Congreso se conviertan en cabilderos, y prometieron formar parte de un esfuerzo para erradicar la corrupción.

El desafío de los demócratas: centrarse en la corrupción sin ignorar el costo de vida

En sus comentarios públicos desde que su partido perdió los comicios, Trump ha adoptado un tono conciliador hacia los demócratas, admitiendo que "hicieron un buen trabajo" en sus campañas, mientras ha intentado eludir la culpa personal por la paliza republicana en las elecciones de mitad de mandato. Eso podría cambiar a medida que se intensifiquen las investigaciones.

"Como ha dicho el presidente, está dispuesto a trabajar con cualquiera para seguir logrando victorias para los estadounidenses que trabajan duro", señaló el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis. "Si los demócratas eligen impulsar investigaciones falsas y políticas de izquierda radical, eligen trabajar en contra del pueblo estadounidense".

Schumer insistió en que los demócratas del Congreso podrán equilibrar la labor legislativa en temas clave, como la asequibilidad, mientras inician investigaciones para hacer frente a una "corrupción desenfrenada".

En una carta dirigida a legisladores demócratas en la que anuncia su candidatura para presidir la Cámara, Jeffries dijo que "los días en que la Cámara funcionaba como una subsidiaria totalmente controlada del gobierno de Trump han terminado".

"La enorme corrupción que el país ha experimentado por parte del cártel de Trump explica por qué se hace muy poco para ayudar a los estadounidenses de a pie", escribió Jeffries, y prometió que apuntará contra el aumento abusivo de precios y presionará para imponer una prohibición de negociación de acciones para los legisladores. "Eso cambia de inmediato".

El desafío para los demócratas será seguir vinculando la corrupción con los problemas de asequibilidad que encabezaron la lista de preocupaciones de los votantes.

El Congressional Integrity Project, un grupo de defensa creado inicialmente para combatir las investigaciones republicanas sobre el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, ha cambiado su enfoque para ayudar a los legisladores demócratas a establecer esa conexión. En un memorando, el grupo instó a los demócratas del Congreso a rastrear las acciones del gobierno de Trump hasta personas dentro y fuera del gobierno, así como corporaciones, que podrían estar beneficiándose de esas medidas.

"La corrupción no es solo corrupción", dijo el asesor principal del grupo, Jack Miller. "Les cuesta a los contribuyentes y les cuesta a los estadounidenses en su vida cotidiana".

Algunos legisladores demócratas ya subrayan que las investigaciones del Congreso tienen que estar directamente vinculadas a los problemas de asequibilidad, al tiempo que piden moderación.

El senador demócrata por Vermont, Peter Welch, dijo que los demócratas necesitan ganarse la confianza de los votantes y que, si bien las investigaciones son una parte importante de la agenda demócrata, "no podemos convertir esto en solo una gira de venganza".

"Tenemos que ser cuidadosos, cautelosos y juiciosos con eso", afirmó.