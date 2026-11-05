Wall Street borra subida poselectoral; Nasdaq cae un 5.5%
La caída se intensificó al cierre, borrando ganancias previas tras victoria demócrata.
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Wall Street borró este jueves las ganancias posteriores a la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, y el índice tecnológico Nasdaq cayó un 5,5 %, arrastrado por las ventas de acciones del sector de la inteligencia artificial (IA).
Caída en Wall Street tras elecciones legislativas
La jornada negativa en bolsa se intensificó en los últimos minutos de la sesión y, según datos provisionales al cierre, el segundo índice más perjudicado fue el selectivo S&P 500, que perdió un notable 4,3 %, mientras que el Dow Jones recortó un 3,4 %, equivalente a 1.840 puntos.
Impacto en índices Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones
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El descenso en los principales índices refleja la volatilidad generada tras los resultados electorales y la presión sobre las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, que lideraron las ventas en la sesión.
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