NSQK combina rock y literatura en su nuevo álbum mosca

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Una lectura de "La metamorfosis", un incidente con insectos en casa y la escucha de bandas de rock desembocaron en el álbum "mosca" del músico mexicano NSQK.

Con sus 17 canciones, "mosca" es un proyecto profundo y con mucha variedad de sonidos que NSQK produjo a lo largo de dos años y medio. Desde que lanzó su álbum anterior "ATP" ya había pensado en el título y tenía algunas canciones. La más antigua es "SANGRE !", que había esperado su momento para ser lanzada desde 2021.

A diferencia de "ATP", en el que predomina el trap y el hip hop, "mosca" tiene bastante sonido rockero como en los temas "Dientes de fierro", "¿Qué tan cerca es cerca?", "Atrapado y libre" o "Mil problemas" con Eslabon Armado.

Bandas como Radiohead, Atoms for Peace, Blink 182, Smashing Pumpkins y "Data" del productor puertorriqueño Tiny fueron parte de su base sonora.

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"Cuando sacamos un disco, se me hace siempre bien chido irnos en otra dirección completamente, sin perder la esencia del proyecto", dijo NSQK. "Como ya tenía un poco la idea de que quería que tratara el disco, sentí que el rock era como un gran género para plantear ese eje narrativo".

Kafka en México

Ese eje partió del clásico de la ficción moderna "La metamorfosis" de Franz Kafka y de una invasión de moscas en la antigua casa de NSQK.

"Alguien me hizo una, una maldición", afirmó el músico sobre las moscas que no se iban con insecticida ni limpiando. "Yo no me meto tanto en esas cosas, pero sí existen, y me tuve que hacer una limpia, una barrida, en donde el chamán descubre que me han hecho una brujería que se manifestaba en plaga".

Las moscas se fueron después de esa intervención energética, pero NSQK optó por mudarse. La temporada de las moscas coincidió con que dos personas le regalaron "La metamorfosis".

"En ese momento me estaba obsesionando por lo mismo que estaba sucediendo en mi vida", dijo.

Los personajes de la novela corta de 1915 son la inspiración para las canciones "SAMSA" y "Margot", que inician y terminan el álbum. Grete Samsa (a veces llamada Margarete en algunas traducciones), la hermana menor del protagonista Gregor Samsa. "Margot" fue compuesta cuando NSQK estaba de gira por Buenos Aires.

"Se me hacía muy bonito empezar como que los dos puntos de inicio y final estuvieran directamente relacionados", señaló. "La hermana es la única que quiere cuidar a su hermano durante el proceso de su transformación, pero en algún momento se da cuenta que ya no es su hermano e incluso ella es la que plantea matarlo".

Músicos del norte y anime japonés

El músico originario de Chihuahua Kevin Kaarl es su invitado en "Circo". Previamente habían colaborado en "ULTRA SODADE" de Kaarl.

"Somos compas norteños", dijo NSQK. "Somos hombres de familia y de palabra. Norteños hechos y derechos. Lo admiro mucho por muchas cosas y nos llevamos muy bien".

Otra invitada norteña es Julieta Venegas, quien nació en California y creció en Tijuana.

NSQK dijo que se maravilló de la rapidez y habilidad con la que Venegas trabajaba en el estudio además de que hacía cambiar "la vibra" por completo.

"Sabe hacer todo", destacó. "Es veloz y es eficiente y yo estaba ahí intentando seguir el ritmo, esta mujer es increíble. Es un honor trabajar con ella".

Una de las canciones se titula "Ghost in the Shell" como el famoso anime de Mamoru Oshii. NSKQ compuso ese tema con los artistas españoles Diego 900 y Claudio Montana. "Dientes de fierro" fue creada con el músico mexico-estadounidense Jean Dawson y la canción techno "Lo tuvimos pero ya no" con Riosse y Marquitos.

"Riosse es uno de mis mejores amigos", mencionó NSQK. "Jugamos Xbox en las noches y ha sido de mis mejores amigos de mi círculo más cercano, la gente no tiene tan consciente que somos tan amigos".

El 23 de enero de 2027, NSQK tiene previsto su debut en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y ya está preparando el montaje para este concierto.

"Es difícil dimensionar la magnitud del foro", dijo. "Lo hemos tratado con el mismo cuidado al detalle, las mismas ganas de poner algo chingón en escena... lo estamos haciendo con todo el corazón y solo espero que la gente lo sienta".