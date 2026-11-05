Detalla INAH labores para restaurar puerta en Capilla de Loreto

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El Centro INAH en San Luis Potosí informó que supervisa los trabajos de conservación y restauración de la puerta de la Capilla de Loreto, a un costado de La Compañía y frente a la Plaza de los Fundadores, como parte de las acciones encaminadas a preservar los elementos que conforman el patrimonio histórico de este inmueble.

Previo a su intervención, se desarrolló un proyecto de restauración que contempló el estudio de las características materiales, constructivas y funcionales de la puerta.

"Se analizaron aspectos como su técnica de manufactura, los materiales constitutivos, los tipos de ensambles, el sistema constructivo y la función de sus herrajes. Como parte de los estudios, se tomó una muestra de madera para identificar la especie utilizada en su manufactura", señaló el INAH.

Asimismo, se realizaron estudios radiográficos que permitieron observar la disposición de las vetas, los ensambles y las uniones entre sus componentes, así como identificar elementos metálicos, herrajes y posibles intervenciones anteriores.

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Estos recursos de análisis aportaron información fundamental para conocer su estructura interna y establecer los criterios adecuados para su restauración.

De igual manera, informa el Instituto, se analizaron los deterioros presentes, su dinámica y el estado de conservación de la pieza. "Estos estudios permitieron establecer un diagnóstico y desarrollar una propuesta de intervención acorde con sus necesidades de conservación".

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Los trabajos contemplan el saneamiento de la madera mediante la eliminación controlada de las zonas carbonizadas y se realizarán reposiciones de los elementos de madera que presentan afectaciones por quemaduras, principalmente en los componentes decorativos.

También se llevarán a cabo procesos de consolidación para recuperar la cohesión y resistencia de la madera afectada por la pérdida de humedad y los efectos de las altas temperaturas, así como la reposición del recubrimiento de barniz de protección, dice el comunicado.