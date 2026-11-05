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Ataque terrorista en embajada de Sri Lanka deja un agente muerto

El agresor fue detenido y se investiga el ataque como un acto terrorista contra las fuerzas de seguridad.

Por AP

Noviembre 05, 2026 03:45 p.m.
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Ataque terrorista en embajada de Sri Lanka deja un agente muerto
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      Un agresor atacó y mató el jueves a un agente de seguridad cerca de la embajada de Sri Lanka en Amán, la capital de Jordania, en lo que las autoridades jordanas describieron como un acto terrorista.

      El ataque se produjo semanas después que hombres armados abrieran fuego durante un funeral en una iglesia del sur de Jordania, donde mataron a nueve personas e hirieron a decenas más.

      La Dirección de Seguridad Pública de Jordania indicó que un miembro de sus fuerzas fue agredido con un objeto punzante y murió "en un cobarde ataque terrorista". Señaló que una investigación preliminar indicó que el agresor había estado "planeando cometer el acto terrorista contra los agentes".

      La televisora estatal jordana Al-Mamlaka informó que el agresor, que fue detenido, intentó apoderarse del arma del agente de seguridad que murió. Un segundo agente de seguridad intervino, y tanto el agresor como el segundo agente de seguridad sufrieron heridas, señaló Al-Mamlaka.

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      La embajada de Sri Lanka confirmó que el ataque ocurrió en sus inmediaciones, pero no dio más información.

      El portavoz del gobierno jordano, Mohamed al-Momani, escribió en X que el primer ministro estaba "siguiendo de cerca la respuesta de los servicios de seguridad a este incidente". Atacar al personal de seguridad cuando está de servicio es un "asalto a la dignidad del Estado", añadió.

      El rey Abdalá II de Jordania dijo en un comunicado que su nación "no flaqueará en su lucha contra el terrorismo y el extremismo".

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