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Pablo Lyle será liberado de prisión el 29 de diciembre

Cumplirá mil 547 días encarcelado en Estados Unidos

Por Agencias

Noviembre 05, 2026 03:10 p.m.
A
Pablo Lyle será liberado de prisión el 29 de diciembre
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      El 29 de diciembre, Pablo Lyle, actor mexicano, será liberado de la prisión donde ha estado durante aproximadamente cuatro años. Sin embargo, debido a su situación migratoria irregular, al momento de su salida, será escoltado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes lo trasladarán a un centro donde se evaluará su condición migratoria. En 2023, Lyle fue sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio voluntario, habiendo estado previamente bajo arresto domiciliario durante tres años. Al salir de la Institución Correccional Turner Guilford Knight, habrá estado encarcelado un total de mil 547 días.

      A pesar de haber cumplido su condena, su abogado Carlos González aclaró que Lyle no será dejado en libertad sin condiciones debido a su estatus migratorio. "Él no va a salir a la calle, porque tiene una situación de inmigración", señaló el abogado en una entrevista. Los procedimientos de ICE se activarán al momento de su salida, y los agentes migratorios recogerán a Lyle en la prisión y lo llevarán a una instalación de ICE para determinar su futuro.

      El abogado mencionó que es posible que el proceso con ICE inicie antes de la liberación de Lyle, especialmente si el actor desea permanecer en Estados Unidos. Este proceso podría extenderse durante varios meses. Por otro lado, si Lyle opta por regresar a México, tiene la opción de aceptar su deportación voluntariamente. En ese caso, podría firmar un documento que lo autorice a ser deportado y, en un par de días, regresaría a su país de origen.

      A pesar de su situación jurídica, se ha informado que Pablo Lyle sigue apoyando a sus hijos económicamente desde la prisión, recibiendo regalías que le permiten contribuir a su bienestar. La situación de la familia ha sido un tema recurrente, especialmente en declaraciones de su exesposa, quien ha hablado sobre los desafíos que enfrentan sus hijos al crecer sin la presencia del actor.

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