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Sheinbaum recibe a joven inventora de calentador solar

La presidenta elogió el trabajo de Xóchitl en Palacio Nacional

Por Agencias

Noviembre 05, 2026 03:10 p.m.
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Sheinbaum recibe a joven inventora de calentador solar
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Xóchitl, una talentosa niña originaria de Chiapas, quien ha desarrollado un innovador calentador de agua con energía solar.

      Este dispositivo está diseñado para optimizar el uso del agua y reducir su desperdicio. Durante una transmisión en vivo por TikTok, la Mandataria federal hizo un recorrido por el histórico recinto junto a la joven inventora, elogiando su trabajo, que puede ser de gran utilidad para comunidades en situación de vulnerabilidad.

      Sheinbaum indicó que se coordinará con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Energía (Sener) para contactar a Xóchitl y promover su proyecto. "Voy a instruir a Luz Elena González y Mario Delgado para que se acerquen a ella, conozcan el invento y evalúen cómo se puede replicar", afirmó la presidenta.

      Xóchitl compartió que su calentador ha pasado por diversas etapas de mejora para perfeccionar su diseño y asegurar que conserve el calor necesario al calentar el agua. La joven expresó su deseo de que su invento pueda ser implementado no solo en Chiapas, sino en otras comunidades que lo necesiten. "Esto ayudaría muchísimo", añadió.

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      Según la niña, quienes han probado su invento han mostrado gratitud, ya que el agua caliente generada ha permitido reducir el consumo de gas. Este calentador solar tiene un costo aproximado de 500 pesos y puede ahorrar hasta tres meses de gasto en gas. Hasta la fecha, el dispositivo ha sido instalado en seis hogares, incluyendo el de la propia Xóchitl.

      Durante el encuentro, la presidenta Sheinbaum reiteró su compromiso de apoyar a la joven inventora, sugiriendo la posibilidad de registrar el calentador bajo el nombre "Calentador Xóchitl" en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La notoriedad de Xóchitl se incrementó tras un video del influencer Alexis Omman, quien solicitó a la presidenta que la recibiera, lo que contribuyó a que su invento recibiera mayor visibilidad en las redes sociales.

      La joven también expresó su aspiración de estudiar Medicina y convertirse en neurocirujana, motivada por su deseo de aprender y ayudar a las personas. Xóchitl continúa trabajando en su proyecto con la esperanza de que su innovación alcance más hogares y transforme la vida de las personas en situaciones desfavorables.

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