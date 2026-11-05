Shelton consigue su 43ma victoria del año y avanza a cuartos en el Masters de París

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PARÍS (AP) — Ben Shelton venció el jueves por 3-6, 6-4, 7-6 (5) a Arthur Rinderknech para lograr su 43.ª victoria de la temporada y conseguir su boleto a los cuartos de final del Masters de París.

El subcampeón del Abierto de Estados Unidos se enfrentará a continuación a Tommy Paul (12) en un duelo entre estadounidenses. Será su quinto enfrentamiento en el circuito, con dos triunfos por lado, y el primero desde 2024.

"Ha pasado mucho tiempo desde que hemos estado en la cancha, pero tengo muchas ganas", manifestó Shelton. "Ahora mismo está en gran forma. Un gran jugador, un gran amigo".

Paul venció antes a Quentin Halys por 7-6 (3), 6-4 en la tercera ronda para mantener una posibilidad, aunque remota, de asegurar una de las dos plazas restantes para las Finales de la ATP del 15 al 22 de noviembre en Turín.

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"Lo he estado apoyando todo el año para que apriete y llegue a Turín", comentó Shelton, quien está entre los seis jugadores ya clasificados. "Mañana habrá fuegos artificiales".

Antes, Carlos Alcaraz avanzó después de que Matteo Berrettini se retirara de su partido de tercera ronda por una lesión en el brazo. El italiano no especificó cuál brazo, pero señaló en una publicación en Instagram que ha tenido dolor desde hace unos días.

El rival de Alcaraz, segundo preclasificado, en cuartos de final será el ganador de un partido posterior entre Arthur Fils (6) y Taylor Fritz (11), quien también intenta llegar a las Finales de la ATP. Una derrota de Fritz más tarde clasificaría al también estadounidense Frances Tiafoe.

Tras vencer a Novak Djokovic en la segunda ronda, el jugador procedente de la fase previa Rinky Hijikata avanzó con una victoria 2-6, 6-3, 7-5 sobre el argentino Tomas Etcheverry.