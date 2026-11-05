El Como de Fàbregas golea 9-1 al Lens y hace historia como visitante en la Liga de Campeones

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El Como de Cesc Fàbregas encontró algo que criticar tras una goleada histórica de 9-1 sobre Lens en la Liga de Campeones.

El único gol encajado quizá fue el más espectacular de la noche: una volea lejana de Ruben Aguilar tras un tiro de esquina que puso el 7-1 a mitad de la segunda parte.

"Sí, porque cambiamos algo en nuestra forma de defender cuando hicimos tres sustituciones. Además, lo marcó un excompañero mío", explicó Fàbregas después de que el presentador del estudio de Sky Italia, Fabio Capello, le preguntara al respecto. "Jugué tres años con Ruben Aguilar en el Mónaco, y le dije: 'Nunca te había visto marcar un gol así'. De verdad fue un gol precioso".

También hubo mucho que celebrar, por supuesto, ya que Como se convirtió en el primer equipo visitante en marcar nueve goles desde que la competición pasó a llamarse Liga de Campeones en 1992.

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Igualó el mayor margen de victoria en la competición, después de los triunfos 8-0 como local de Liverpool ante Besiktas en 2007 y de Real Madrid ante Malmo en 2015.

La mejor actuación goleadora previa de un club visitante fue la victoria 8-2 de Bayern Múnich sobre Barcelona en Lisboa en 2020.

El Como marcha cuarto tanto en la Liga de Campeones como en la Serie A y sus logros son aún más notables si se tiene en cuenta que el club jugaba en la cuarta división del fútbol italiano hace apenas siete años y que es la primera vez en los 119 años de historia del equipo que se clasifica para una competición continental.

"Es una noche maravillosa para Como, para todos nuestros aficionados y para muchos chicos aquí que están al inicio de sus carreras", manifestó Fàbregas. "Pero necesitan mantener los pies en la tierra, ser humildes, seguir".

Devastador Douvikas

El triplete de Tasos Douvikas lo colocó como líder goleador de la Liga de Campeones con seis tantos —uno más que Erling Haaland y Nicolo Tresoldi, del Club Brugge.

El delantero griego ha marcado en los cuatro partidos de Como en la Liga de Campeones.

"Creamos muchas ocasiones en la mayoría de los partidos". comentó Douvikas y añadió: "No sé cómo es posible" que Como sea tan bueno en su temporada de debut.

Nico Paz, el mediapunta al que Como convenció para que Real Madrid no lo recomprara por otra temporada y que está haciendo méritos para ocupar el lugar de Lionel Messi en la alineación de Argentina, lidera la Liga de Campeones con cinco asistencias —una más que Lamine Yamal— además de tres goles.

Paz anotó el tercero del Como el miércoles y, en lugar de celebrarlo, fue a buscar una camiseta con la imagen de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que murió tras un choque con un portero.

Paz estuvo en las categorías inferiores de Tenerife entre 2014 y 2016.

Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martina Baturina y Matteo papaccioli también marcaron para Como.

Recurso de analítica

Parte del éxito de Como se debe al reclutamiento de jugadores, apoyado por el uso de la firma de datos líder del sector Jamestown Analytics.

Jamestown fue creada por el propietario de Brighton, Tony Bloom, para impulsar el ascenso del club de su ciudad natal hasta convertirse en aspirante al título de la Liga Premier, y también la utilizan Union Saint-Gilloise, que debutó en la Liga de Campeones la temporada pasada, y Heart of Midlothian en Escocia.

Brighton, Union y Hearts están viviendo cada uno sus mejores temporadas de la historia o las mejores en décadas.

Como ha marcado en el 35% (19 de 54) de sus disparos en la Liga de Campeones esta temporada —un 11% más que cualquier otro equipo en una temporada registrada desde 2003-04.

San Siro, lo próximo

Como tiene otro partido importante como visitante a continuación, ante el campeón italiano Inter de Milán en San Siro el domingo.

"Hay un esprint final el domingo antes de que intentemos descansar lo máximo posible durante la pausa internacional", señaló Fàbregas.

El próximo partido de Como en la Liga de Campeones es contra AEK Atenas, lo que sin duda debería motivar a Douvikas.

Luego, Fàbregas lleva a Como a España por primera vez con una visita a Real Betis, antes de cerrar la fase de liga con partidos de ida y vuelta contra PSG y su exclub Barcelona, respectivamente.