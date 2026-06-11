PABLO LYLE PODRÍA SALIR DE PRISIÓN

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PABLO LYLE, QUIEN ACTUALMENTE CUMPLE UNA CONDENA EN ESTADOS UNIDOS, PODRÍA BUSCAR UN PERMISO TEMPORAL DE SALIDA ANTE EL DELICADO ESTADO DE SALUD DE SU PADRE, DE ACUERDO CON LOS MECANISMOS LEGALES QUE CONTEMPLA EL ESTADO DE FLORIDA EN CASOS EXCEPCIONALES; EL PAPÁ DEL ACTOR SUFRIÓ UNA CAÍDA EN EL CENTRO DE ASISTENCIA DONDE LO CUIDAN. LYLE FUE DECLARADO CULPABLE POR EL HOMICIDIO INVOLUNTARIO DE UN HOMBRE DE ORIGEN CUBANO EN 2019, TRAS UN ALTERCADO DE TRÁNSITO EN MIAMI QUE TERMINÓ CON LA MUERTE DE LA VÍCTIMA DÍAS DESPUÉS POR UNA LESIÓN CEREBRAL.