PABLO LYLE PODRÍA SALIR DE PRISIÓN
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
PABLO LYLE, QUIEN ACTUALMENTE CUMPLE UNA CONDENA EN ESTADOS UNIDOS, PODRÍA BUSCAR UN PERMISO TEMPORAL DE SALIDA ANTE EL DELICADO ESTADO DE SALUD DE SU PADRE, DE ACUERDO CON LOS MECANISMOS LEGALES QUE CONTEMPLA EL ESTADO DE FLORIDA EN CASOS EXCEPCIONALES; EL PAPÁ DEL ACTOR SUFRIÓ UNA CAÍDA EN EL CENTRO DE ASISTENCIA DONDE LO CUIDAN. LYLE FUE DECLARADO CULPABLE POR EL HOMICIDIO INVOLUNTARIO DE UN HOMBRE DE ORIGEN CUBANO EN 2019, TRAS UN ALTERCADO DE TRÁNSITO EN MIAMI QUE TERMINÓ CON LA MUERTE DE LA VÍCTIMA DÍAS DESPUÉS POR UNA LESIÓN CEREBRAL.
no te pierdas estas noticias
Taylor Swift asiste a Finales NBA en Madison Square Garden
AP
El Madison Square Garden sigue siendo un lugar clave para eventos deportivos y posibles eventos privados.
Sean Diddy Combs enfrenta demanda por abuso sexual en California
El Universal
El representante de Combs calificó las acusaciones como infundadas y aseguró que serán desacreditadas.
Mariachi saca pistola a reportera brasileña en transmisión en vivo
El Universal
Usuarios en redes sociales cuestionan si el arma era de juguete o real tras viralizarse el video.