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Padres de Hayden Panettiere discuten por joyas de la actriz

La relación complicada con su madre y el vínculo cercano con su padre marcan el contexto familiar.

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 04:28 p.m.
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Padres de Hayden Panettiere discuten por joyas de la actriz
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      Padres de Hayden Panettiere habrían tenido un desacuerdo sobre quién se quedaría con algunos artículos que la actriz llevaba al momento de su muerte.

      De acuerdo con el informe forense, retomado por TMZ, a la actriz le fueron retirados diversos pendientes de botón del cuerpo, los cuales fueron guardados en una bolsa de plástico sellada. Posteriormente, esta fue recibida por un agente de policía de alto rango, quien informó a Skip Panettiere y Lesley Vogel que "hasta que no llegaran a un acuerdo sobre las pertenencias personales del difunto, estas no serían entregadas".

      Disputa por joyas y pertenencias personales

      Aparentemente, ambos querían quedarse con los aretes.

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      Hasta el momento, el mánager de Panettiere no ha informado si las versiones son ciertas.

      Skip y Lesley terminaron su relación en 2008, pero fue hasta 2016 cuando su divorcio concluyó de forma oficial.

      Hayden habló en diversas ocasiones sobre la compleja relación que mantenía con Lesley, quien fungió como su madre y mánager durante los inicios de su carrera.

      En su libro biográfico, por ejemplo, llegó a contar que desde niña se sentía presionada para obtener papeles en producciones cinematográficas y televisivas, debido a que su mamá podía mostrarse hostil.

      "Cuando se irritaba, abría la boca apenas un poco, cuando se enfadaba, apretaba la mandíbula, cuando estaba tan furiosa que, mi mejor opción era esconderme bajo la cama, su mandíbula inferior se desplazaba unos centímetros hacia adelante; miré a mamá, ahí estaba esa mandíbula prominente que me destrozaba el alma", escribió en "This is me: a reckoning".

      Relación familiar y contexto personal

      Su madre también tenía injerencia en las decisiones sobre los papeles que interpretaría. Finalmente, a los 19 años, Hayden decidió que su madre ya no siguiera siendo su mánager y que ambas intentaran crear un vínculo más sano. Sin embargo, según su versión, esto solo hizo que la relación se fracturara:

      "Lo único que quería era descubrir cómo era tener una relación ´normal´ entre madre e hija, y esa dinámica no implicaba contratos, productores; Mamá cogió su bolso, apretó la mandíbula y me miró fijamente ´me debes una´, respondió... Sabía que había hecho lo correcto, pero sentí que algo dentro de mí había muerto".

      Mientras que, con su padre, un bombero de Nueva York, al parecer tenía una buena cercanía, o eso declaró en mayo de 2026: "Mi padre y yo tenemos una relación estupenda", dijo a US Weekly. "De hecho, viví un tiempo con él y mi madrastra en Rockland County, donde nací y me crié, y sentí que estar en casa me ayudó a recuperar la estabilidad. Estar rodeada de mi familia me recordó quién soy en esencia".

      En 2008, Skip fue arrestado por supuestamente golpear a su esposa, Lesley, con el puño durante una pelea en estado de embriaguez en su casa de California.

      El fin de semana pasado se realizó un homenaje de vida para Hayden Panettiere, un mes después del fallecimiento de la estrella por los efectos tóxicos de varias sustancias, entre ellas fentanilo, alprazolam, medicamento conocido comercialmente como Xanax, y otros fármacos. En la celebración solo habría estado presente su padre, mientras que su madre no pudo acudir por una emergencia familiar, según fuentes citadas por TMZ.

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