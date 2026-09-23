Juez federal frena proyecto AMIGO GNL en Guaymas, Sonora

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HERMOSILLO, Son., septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Un juez del Poder Judicial Federal en Sonora otorgó una nueva suspensión definitiva que impide temporalmente la ejecución de obras y actividades relacionadas con el proyecto AMIGO GNL, previsto en Guaymas, mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro A.C..

Suspensión judicial y fundamentos legales

La resolución, emitida tras la audiencia incidental del 18 de septiembre, establece que la autorización de impacto ambiental emitida el 13 de abril de 2026 para el proyecto denominado Terminal de Licuefacción y Almacenamiento LNG AMIGO, con clave 26SO2025G0143, deberá permanecer temporalmente sin efectos habilitantes para las obras cuya ejecución pueda generar transformaciones materiales de difícil o imposible reparación.

El juzgador fundamentó la medida, entre otros elementos, en la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y los principios de prevención, precaución e in dubio pro-natura.

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La resolución precisa que la suspensión no cancela la autorización ambiental ni constituye una sentencia sobre el fondo del juicio.

Cuestionamientos ambientales y científicos

El nuevo fallo ocurre después de diversos cuestionamientos planteados por organizaciones ambientales respecto al procedimiento de evaluación del proyecto, entre ellos presuntas deficiencias en el acceso a la información, la consulta pública y contradicciones relacionadas con la autorización ambiental. Nuestro Futuro informó que durante la consulta pública fueron presentadas más de 4 mil 800 observaciones.

AMIGO GNL contempla una terminal para recibir, procesar y licuar gas natural, almacenarlo y cargarlo en buques metaneros para su exportación.

La empresa señala que el proyecto se ubica estratégicamente en el Puerto de Guaymas y que su primer tren de licuefacción tendría una capacidad de cinco millones de toneladas anuales, con posibilidad de ampliación.

De acuerdo con Nuestro Futuro, en una segunda fase el proyecto podría alcanzar más de 7.8 millones de toneladas de GNL al año y generar el tránsito de hasta 175 buques metaneros anuales por el Golfo de California.

Organizaciones ambientales y especialistas han advertido que el incremento del tráfico marítimo podría generar riesgos para ballenas, tortugas marinas y otras especies, además de impactos relacionados con ruido submarino, colisiones con fauna, aguas de lastre, especies invasoras, dragado y alteraciones en la calidad del agua.

El nuevo freno judicial coincide con un pronunciamiento de más de 100 científicos mexicanos e internacionales, quienes manifestaron su oposición a los proyectos de producción y transporte de gas natural licuado en el Golfo de California.

Los especialistas señalaron que el desarrollo de GNL representa, desde su perspectiva, un riesgo para la biodiversidad marina de la región y solicitaron a los gobiernos de México y Estados Unidos atender las recomendaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y rechazar estos proyectos.

El Golfo de California alberga una amplia diversidad de especies marinas, entre ellas ballenas, tortugas, tiburones ballena y otras especies residentes y migratorias, además de sostener actividades pesqueras de importancia para comunidades de la región.

Para Nuestro Futuro, la resolución judicial y el pronunciamiento científico representan dos frentes distintos de cuestionamiento al desarrollo de infraestructura de GNL en el Golfo.

Sin embargo, jurídicamente, AMIGO GNL no está cancelado. La suspensión permanecerá vigente hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal, por lo que el proyecto queda sujeto al resultado del proceso judicial.

La organización también mantiene acciones legales relacionadas con la protección del ecosistema del Golfo de California frente a proyectos de infraestructura gasífera, entre ellas la denominada Demanda de las Ballenas.