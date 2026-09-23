Anuncios flotantes generan rechazo en Puerto Vallarta

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Hace unos días en redes se viralizaron algunas imágenes y grabaciones que muestran una embarcación con una pantalla que proyecta anuncios comerciales en plena Bahía de Banderas, frente a las costas de Puerto Vallarta en Jalisco.

Anuncios flotantes generan rechazo en la comunidad

Los videos comenzaron a circular en diversos foros de internet y desató una ola de rechazo e indignación entre locales, turistas visitantes y usuarios, quienes piden que este tipo de actividades y prácticas comerciales sean reguladas.

Las fotografías y videos recopilados de redes sociales muestran la estructura metálica flotando en el mar, dejando a la vista de los visitantes una pantalla, que presuntamente serviría como un espacio publicitario para otras marcas.

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Mediante videos en redes, diversos usuarios externaron su molestia ante la llegada de este formato al mar de Puerto Vallarta, pues impide que los visitantes puedan disfrutar de sus paisajes, atardeceres y atractivos naturales principales.

Acciones del Gobierno Municipal y respuesta de la empresa

Esta propuesta pertenecería a Oceanic Marketing, una empresa dedicada a la publicidad marítima que utiliza este tipo de anuncios flotantes para promocionar su servicio de publicidad, bajo el lema: "donde tu marca domina el horizonte", pensado para un entorno de destinos turísticos.

De acuerdo con la empresa, estos espacios están destinados a la promoción turística, difusión cultural, concientización ambiental y comunicación de interés social. Sin embargo, la presencia de estos artefactos ha desatado un debate sobre el impacto visual y ambiental que causan estas dinámicas.

Aunado a ello, el pasado 21 de septiembre el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta solicitó la intervención de las autoridades federales, con el fin de verificar la presencia de este tipo de embarcaciones y determinar su cuentan con las autorizaciones y condiciones de operación correspondiente.

A través de este comunicado, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, reiteró que la utilización del espacio marítimo para fines comerciales requiere una revisión cuidadosa, en materia de navegación, protección ambiental y aprovechamiento de los bienes nacionales.

Por su parte, la empresa mexicana compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que señala que atenderá cualquier requerimiento formal y facilitará la información necesaria para acreditar su operación en la zona, respetando la preocupación de la ciudadanía por la diversidad de la región.

De acuerdo con este pronunciamiento, la embarcación fue construida en Mazatlán, Sinaloa, por una empresa mexicana especializada, con experiencia en el sector naval, ingeniería y construcción de artefactos marítimos. Además, cuenta con autorización emitida por la Secretaría de la Marina (SEMAR) y la Capitanía de Puerto.