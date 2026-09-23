CEO de Miss Universo Tailandia lanza indirecta a Fátima Bosch

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- A casi un año del desencuentro entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, la actual Miss Universe 2026 ya denunció, ante la Fiscalía General de la República (FGR), al empresario tailandés, como se confirmó el día de ayer -22 de septiembre- y, a sólo unas horas de que se diera a conocer esta noticia, Nawat realizó una publicación en la que, si bien, no hace mención del nombre de la joven, habla de su opinión acerca de procesos legales en donde se alega con base a información falsa.

Denuncia penal y proceso legal entre Bosch e Itsaragrisil

El primero en recurrir a la justicia (tailandesa), luego de la discusión que protagonizaron en noviembre del año pasado, ha sido Itsaragrisil, quien demandó a Fátima por los presuntos delitos de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.

¿La respuesta de Bosch y sus asesores legales?, una denuncia penal en contra del CEO de Miss Universe Tailandia, a través de la que la joven tabasqueña alega haber sido víctima de actos de violencia digital, discriminación e intimidación.

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Reacciones y publicaciones tras la denuncia

Esa denuncia ya fue ratificada por Bosch ante la fiscalía, lo que significa que la autoridad ya puede avanzar, formalmente, con la investigación.

Luego de que la confirmación de la denuncia se diera a conocer de forma pública, Itsaragrisil publicó una historia, en su cuenta de Instagram, en donde habla de la gravedad que supone emprender un proceso legal, fundamentado en pruebas anómalas, sin embargo, no existe ninguna certeza de que, el post, sea dirigido a Fátima, pues no la menciona de forma directa.

Esto escribió:

"Difundir información falsa sin pruebas ni sustento, con la intención de dañar la reputación de alguien o engañar a otras personas para que la crean, constituye un delito penal grave".

Por su parte, Fátima no ha realizado ningún posteo relacionado ni a su ratificación ni a la historia de Itsaragrisil, del que evita hacer comentarios, cada que es cuestionada acerca de él.