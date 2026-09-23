Julio Iglesias cumple 83 años en medio de denuncias por acoso sexual

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Julio Iglesias cumple 83 años en medio de nuevos señalamientos en su contra, dos exempleadas del cantante español presentaron una nueva denuncia por presunta agresión sexual, acoso y trabajo forzado, informó a inicios de septiembre la organización Women´s Link Worldwide, que representa a las mujeres.

Justicia española y denuncias contra Julio Iglesias

Las denunciantes ya habían presentado una primera denuncia en enero, pero la justicia española archivó el caso al considerar que no tenía competencia para investigar hechos que, de acuerdo con su versión, habrían ocurrido en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana durante 2021.

Las dos mujeres aseguran que fueron víctimas de presuntas agresiones sexuales y malos tratos mientras trabajaban para Iglesias; según Women´s Link Worldwide, presentaron una querella en la que acusan al cantante de haberlas sometido a supuestas "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas", además de imponerles "condiciones laborales forzadas y degradantes".

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Argumentos legales y postura de la organización

La organización sostiene que los tribunales españoles sí podrían ser competentes para investigar el caso, debido a una legislación que permite perseguir determinados delitos cometidos fuera de España cuando existen vínculos relevantes con el país.

"Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió", señaló Women´s Link Worldwide en un comunicado.

Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de la organización, afirmó que "el Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada".

En enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tribunal con sede en Madrid que atiende casos de especial complejidad, había señalado que el archivo de la primera denuncia no impedía que las mujeres acudieran a otras jurisdicciones para presentar nuevamente sus acusaciones.

Por su parte, Julio Iglesias, quien entonces tenía 82 años, calificó las acusaciones de "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

Mientras enfrenta estos nuevos señalamientos, Julio Iglesias llega a los 83 años como una de las figuras españolas de mayor proyección internacional en la historia de la música en español.

Iglesias nació en Madrid en 1943, comenzó su carrera artística después de una etapa en la que estuvo vinculado al futbol y de un accidente automovilístico que puso en riesgo su movilidad.

Su camino en la música comenzó en la década de 1960 y dio un giro importante cuando representó a España en el Festival de Eurovisión de 1970 con la canción "Gwendolyne", con la que obtuvo el cuarto lugar.

Durante la década de 1970 consolidó su popularidad con canciones como "Soy un truhan, soy un señor", "Gwendolyne" y "Me olvidé de vivir", al tiempo que comenzó a ampliar su público fuera de España, su carrera se extendió posteriormente a América Latina y, más adelante, a Estados Unidos, donde estableció una importante etapa de su trayectoria.

Iglesias también se convirtió en uno de los artistas hispanos que más canciones grabó en distintos idiomas, a lo largo de su carrera interpretó temas en español, inglés, francés, italiano, portugués y alemán, entre otros idiomas, una estrategia que contribuyó a que su música llegara a públicos de diferentes países.

Ha vendido más de 300 millones de discos, de acuerdo con la información proporcionada por Women´s Link Worldwide, y ha construido una trayectoria de más de cinco décadas marcada por presentaciones internacionales, numerosos reconocimientos y colaboraciones con artistas de distintas generaciones.