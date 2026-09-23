Gobierno de Hidalgo destruye túnel huachicolero en Tlaxcoapan

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PACHUCA, Hgo., septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Con maquinaria pesada, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron la destrucción de un túnel utilizado para el robo de hidrocarburo en la comunidad de Teocalco, municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, con lo cual suman 19 estructuras de este tipo destruidas en lo que va de la actual administración.

Acciones de la autoridad

El Gabinete de Seguridad de Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca, y la Secretaría de Gobierno dieron a conocer que los trabajos se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Protección Civil, Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

Previamente, el túnel había sido inhabilitado por la FGR. La destrucción de este tipo de estructuras clandestinas busca reducir los riesgos para quienes habitan o transitan por la zona, además de inhibir el robo de combustible.

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Detalles confirmados

Con este túnel suman ya 19 los que han sido destruidos en lo que va de la actual administración. En Cuautepec se han localizado cuatro; en Pachuca, Tula, Mineral de la Reforma, Tlaxcoapan y Tepeapulco, dos en cada municipio; mientras que en Tepeji del Río, Tlanalapa, Tepetitlán, Nopala y Atitalaquia se reporta uno en cada demarcación.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca señaló que se mantiene el combate al robo de hidrocarburo mediante diversas acciones coordinadas con instituciones federales y municipales. El mandatario aseveró que este trabajo conjunto ha permitido la destrucción de túneles vinculados con la extracción ilegal de combustible.

Respecto a la denominada "minirrefinería" localizada hace algunas semanas en el municipio de Tizayuca, Menchaca indicó que la investigación corresponde a la FGR. Añadió que el sitio permanece bajo resguardo del Ejército y que las investigaciones continúan, por lo que el Gobierno de Hidalgo esperará los resultados de los peritajes.