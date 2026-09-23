Actor trans de "Atypical" pide ayuda para no perder su seguro médico

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El actor estadounidense Jack Haven, mundialmente célebre por interpretar a Casey Gardner en la popular serie de televisión "Atypical" y por su participación en la película de terror "I Saw the TV Glow", se volvió tendencia recientemente tras publicar un metraje en plataformas digitales donde solicitó trabajo de emergencia para mantener su cobertura médica.

Jack Haven pide ayuda para conservar su seguro médico

A través del video titulado "¿Are You Casting?", el artista comenzó su mensaje declarando: "Hola, mi nombre es Jack Hayden y estoy haciendo este video hoy porque estoy en un poco de una situación de emergencia". Esta declaración visibilizó la precariedad laboral que atraviesan diversos integrantes del gremio artístico en la industria audiovisual de los Estados Unidos.

En el material audiovisual difundido en redes sociales, el actor detalló la compleja realidad económica que enfrentaba al señalar: "Necesito hacer 4 mil dólares al final del mes para calificar para la asistencia de salud SAG empezando en enero". Este monto resultaba imprescindible para cumplir con el umbral mínimo de ingresos que exige el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) y así calificar para conservar la protección médica en el nuevo ciclo anual.

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Llamado urgente y respuesta de la industria

Con el objetivo de alcanzar la cifra requerida, Haven hizo un llamado directo a la industria: "Así que creo que lo que me estoy preguntando es si usted o alguien que sepa puede contratarme en una producción SAG y pagarme 4 mil dólares haré casi cualquier trabajo". Para ello ofreció diversas habilidades en el set ("Puedo cantar, puedo bailar, puedo hablar suavemente, suavemente, puedo hacer acentos británicos") y proporcionó la dirección de contacto "scabproductions en gmail.com" para recibir ofertas laborales.

A los pocos días de la viralización del metraje (el cual generó un debate internacional sobre las dificultades de los intérpretes en Hollywood), el propio actor agradeció el apoyo recibido y confirmó que logró reunir el dinero necesario gracias a nuevas oportunidades de trabajo surgidas tras la publicación.

Jack Haven (quien previamente utilizó el nombre de Brigette Lundy-Paine) inició su presencia destacada en la pantalla con el drama televisivo "Atypical" entre los años 2017 y 2021. Posteriormente complementó su carrera cinematográfica con apariciones en largometrajes de gran proyección como "The Glass Castle", "Bombshell" y "Bill & Ted Face the Music".

Respecto a su vida personal, el intérprete se declaró abiertamente como una persona no binaria y queer en el año 2019. Tiempo después, a inicios de 2025, hizo público su cambio de nombre oficial a Jack Haven en homenaje a su tío bisabuelo, el compositor estadounidense Haven Gillespie.

Este caso puso en evidencia las dinámicas del sistema de salud estadounidense, en donde incluso figuras públicas reconocidas dependen de un volumen de ingresos anuales continuos para no quedar desprotegidas en materia de salud.