Senado aprueba reforma para combatir piratería y uso indebido de imagen

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Las comisiones unidas de Justicia, Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron con el voto de Morena y sus aliados la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial, la cual busca combatir la "piratería", donde se matizó el artículo que pretende castigar con 7 años de cárcel a quienes usaran la imagen del gobierno para parodias y "memes".

Modificación del artículo 403 Bis para uso comercial

De último momento y antes las críticas de la oposición, se modificó el artículo 403 Bis de Ley Federal de Protección Industrial, con el fin de acotar que sólo se sanciona el uso de la imagen gubernamental cuando sea con fines comerciales o para cometer algún engaño o fraude con logotipos oficiales.

Pero senadores de oposición votaron en contra al considerar que dicho cambio no expone claramente que no castigará a quienes utilicen esta imagen con la finalidad de hacer parodias o "memes".

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Con 36 votos a favor, 12 en contra y una abstención se aprobó el dictamen de la iniciativa presidencial que se prevé sea discutida de inmediato en el pleno.

Propuesta y defensa del senador Javier Corral

El senador morenista Javier Corral propuso modificar el artículo 403 bis para "establecer concretamente que esa inducción al engaño o al error a una o más personas tenga como propósito la comisión del ilícito".

"Cuantas veces no nos hemos encontrado en el manejo absolutamente inventado de portales con logos del gobierno y con los que se requiere a personas, incluso depósitos con los que se les dice incluso que si compran una acción se convierten en accionistas de Pemex utilizando la imagen gráfica".

Pidió no hacer de dicha reforma un motivo de reyerta política con descalificaciones no técnicas.

Planteó que se impondrá de 1 a 5 años de prisión y multa de 1.000 a 10.000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) vigente al momento en que se cometa el delito a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional en dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial.

"Ya de entrada le eliminaríamos o cualquier otro signo o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno para inducir y ya le quitamos todo lo de dependencias y entidades de la administración pública", apuntó.

Críticas de la senadora Alejandra Barrales

La senadora por Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, expuso que propuesta de modificación del senador Javier Corral dice que se sancionará a quien pretenda "inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial".

"Me parece que eso nos resuelve en gran medida el tema. ¿Por qué? Porque nadie puede pensar que las parodias, que las revistas, que todos estos temas a los que a nosotros hacemos alusión y que son los que nos preocupan, los influencers, que además abiertamente muchos de ellos monetizan, hay que decirlo, no podríamos tampoco sancionarlos porque reciben un beneficio económico".