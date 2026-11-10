Paola Dalay confirma que quería casarse con José Eduardo Derbez

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Paola Dalay sí quería llegar al altar con José Eduardo Derbez, el papá de su hija Tessa y con quien actualmente ya no vive, la influencer se sinceró sobre si el tema del matrimonio pesó en su relación y si tuvo que ver con la ruptura que hace unos días hicieron pública.

Paola está en el centro de la polémica porque además de la separación con José Eduardo, dio a conocer que está saliendo con el futbolista César Romo, quien a su vez ha recibido críticas y burlas en redes.

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José Eduardo y Paola han dicho que tenían comentado el tema de su separación desde hace tiempo, que si no lo habían hecho público era porque no estaban listos, además, ya no vivían juntos, y Paola recién se llevó a su hija Tessa porque ya terminó de adaptar su nuevo departamento.Aunque el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez dejó claro que no tiene problema con que Paola inicie una nueva relación, y hasta bromeó con que "si quiere se lo presente", las recientes declaraciones de la influencer vuelven a dar de qué hablar.-----Paola Dalay sí quería casarse con José Eduardo DerbezPaola Dalay sí quería casarse con José Eduardo Derbez, así lo declaró en entrevista con "Ventaneando", afirmó que aunque en un punto ambos estaban bien con la idea de no casarse, ella sí lo deseaba."Te lo voy a confesar, yo siempre me quise casar nada más que José Eduardo tenía un poquito más de tema con eso", expresó.Paola, de 24 años, compartió que platicaron mucho al respecto y dijo desconocer por qué su ahora expareja se negó a dar ese paso; al final de la relación afirma que ya se sentía bien así como estaban, pero confiesa que la idea del matrimonio sí es algo que le gustaría cumplir si es que llega."Después de tanto platicarlo llegó le momento en el que también dije 'ya', o sea, por algo no se dan las cosas, yo estaba muy bien así, al último, pero sí me gustaría casarme en algún momento si se da".Paola Dalay ha sido clara al decir que José Eduardo y la familia de éste pueden ver a Tessa y estar con ella cuando quieran, la menor ya vive con ella después de que pasara un tiempo con su papá mientras acomodaba su recámara, una situación que le generó señalamientos que prefiere dejar pasar.