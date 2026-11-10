Ninel Conde presume piel de niña coreana a los 50 años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ninel Conde considera que la gente más que criticarla la envidia, la llamada "bombón asesino" está feliz con sus más recientes "arreglitos", su cabellera rubia y sus ojos de color, producto de una queratopigmentación, presume orgullosa cómo luce su piel a los 50 años y disfruta del momento.

Ninel luce feliz su "nueva mirada", fruto de un procedimiento oftalmológico que consiste en implantar o inyectar pigmentos biocompatibles en el estroma (la capa intermedia) de la córnea para modificar o enmascarar el color de la zona del iris.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre su rubia cabellera, la cual luce desde hace unas semanas, Ninel confesó que no sabe si la mantendrá por mucho más tiempo, pues es complicado mantener el color."No es fácil conserva este grado de güera, porque se tienen que hacer retoques, y cuidado y demás, pero un ratio, me gustó mucho la verdad, pero a ver cuánto aguanto, porque hay que retocarse cada 15 días, es mucho show", expresó.Al asistir a la celebración del décimo aniversario del Dr. Gama, la actriz fue cuestionada sobre cómo aborda las críticas en redes, a lo que dijo más que críticas podría tratarse de envidia de muchas, pues aseguró que a sus 50 años pocas lucen como ella, con esa piel de niña coreana.Afirmó que ni tiempo tiene de checar las críticas en redes, pues ha estado muy ocupada cono diversos proyectos prácticamente todo el último año, desde que salió de "La casa de los famosos México 3"."¿Criticada o envidada? o ¿admirada en secreto? porque digo, a los 50 años, pocas mi amor, esta piel de niña coreana, ¡Por Dios!, claro que causa controversia chavos, pero yo me siento muy feliz, muy agradecida con Dios, con lo que soy, lo más importante es cómo te sientes por dentro, tu salud, todo se ve reflejado, no es solamente el exterior", puntualizó.Ninel formó parte de "MasterChef Celebrity", reality que se grabó en Colombia, y aunque fue una de las finalistas, bromeó al decir que no se llevó el premio de ganadora; tras regresar a Miami, donde vive con su esposo venezolano-estadounidense José Ángel González Cedeño, la "bombón asesino" dio de qué hablar tras mostrar en bikini su bronceado artificialAl evento también asistieron famosas como Lyn May, Felicia Mercado y Carmen Campuzano.