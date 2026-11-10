James Gunn se despide de la dirección de DC Studios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

James Gunn dio un giro inesperado al futuro de DC Studios tras presentar su renuncia como co-director de la compañía. Sin embargo, detrás de esta decisión hay una razón que sorprendió a los seguidores de los superhéroes, pues reconoció que dejar el puesto no es algo malo, sino que le provoca un enorme alivio, ya que después de cuatro años descubrió que dirigir una empresa no es precisamente lo que quiere hacer.

Por medio de una publicación que realizó en sus redes sociales, el cineasta explicó que su salida no fue consecuencia de presiones ni de problemas con la compañía. Por el contrario, se trató de una decisión personal con la que busca recuperar el tiempo para dedicarse a lo que realmente disfruta: crear historias, producir películas y trabajar en el terreno cinematográfico. Y aunque dejará de ocupar un puesto directivo, no piensa abandonar el universo de DC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La historia de Gunn y Peter Safran frente de DC Studios comenzó el 25 de octubre de 2022, cuando Warner Bros anunció oficialmente sus nombramientos como copresidentes y directores ejecutivos de la compañía. Sus funciones comenzaron el 1 de noviembre de ese mismo año.El desafío que tenían era reorganizar las películas, series y producciones animadas de DC para construir una franquicia con una identidad compartida y una estrategia a largo plazo.Antes de asumir el cargo, Gunn ya había trabajado con algunos de los personajes de la editorial. En 2021 dirigió "The Suicide Squad", una producción que consiguió una aprobación crítica del 90%, muy por encima del 26% registrado por la película original de 2016.De ese proyecto también surgió "Peacemaker", serie protagonizada por John Cena que debutó en enero de 2022. La producción consolidó la relación creativa entre Gunn y Safran, quienes poco después tendrían en sus manos la reorganización de todo el estudio.En enero de 2023, ambos directivos presentaron "Gods and Monsters", el primer capítulo de la nueva continuidad de DC. La propuesta tenía un objetivo muy concreto que era evitar que las películas y series avanzaran por caminos separados, como había ocurrido en etapas anteriores.La intención era que las producciones cinematográficas, televisivas y animadas compartieran una misma dirección narrativa, sin perder sus propias historias.Para arrancar esta nueva estrategia, anunciaron diez proyectos, entre ellos: "Superman", "The Authority", "The Brave and the Bold", "Supergirl", "Swamp Thing", "Creature Commandos", "Waller", "Lanterns", "Paradise Lost" y "Booster Gold".El plan representaba una apuesta importante para Warner Bros. Discovery, pues buscaba recuperar la confianza del público y convertir las propiedades de DC Comics en una franquicia capaz de competir con otras grandes producciones de superhéroes.La verdadera prueba de esta reorganización llegó en 2025 con el estreno de Superman, película escrita y dirigida por James Gunn, con David Corenswet como protagonista.La producción se convirtió en el primer gran lanzamiento cinematográfico de la nueva continuidad y consiguió una recaudación mundial de 618.7 millones de dólares, frente a un presupuesto de producción de 225 millones.Pero hubo otro dato que llamó la atención después de su paso por las salas. Durante sus primeros diez días en HBO Max, la película reunió 13 millones de visualizaciones globales, convirtiéndose en el mayor lanzamiento cinematográfico de la plataforma desde Barbie.Estas cifras representaron uno de los resultados más relevantes de la etapa de Gunn y Safran, especialmente porque Superman tenía la responsabilidad de presentar ante el público una nueva versión del universo cinematográfico.Aunque el cambio en la dirección de DC Studios representa el cierre de una etapa, la franquicia todavía tiene varios proyectos en su calendario.Durante el periodo de liderazgo de Gunn y Safran también avanzaron producciones como "Supergirl" y "Clayface", además de las series "Peacemaker" y "Linternas", disponibles en HBO Max.Entre los estrenos que mantienen la atención de los seguidores destaca "Superman: Man of Tomorrow", película programada para 2027, que continuará ampliando el universo del "Hombre de Acero".A esta producción se suma la segunda entrega de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, cuyo estreno está previsto para 2028.