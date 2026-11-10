Trabajadores del IMSS acusan al Sindicato de agresiones a médicos

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En conferencia de prensa, enfrente de Palacio Nacional, trabajadores sindicalizados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que encabeza Rafael Olivos, agredió a médicos, enfermeras y jubilados, en Puebla.

Ayer lunes, integrantes de la Sección 1 del Sindicato recuperaron sus instalaciones por la fuerza, en donde los disidentes mantuvieron un plantón por cerca de 40 días.

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Por los hechos violentos levantaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a las 21:16 horas. Y señalaron que se debe privilegiar el diálogo antes que la agresión, para evitar que se llegue a la muerte de alguien."El día de ayer, en Puebla, se inició la violencia, el enfrentamiento entre trabajadores. Esto no es posible que se dé, él (Rafael Olivos) ha llamado al diálogo; sin embargo, los comités seccionales ya iniciaron un proceso, no queremos que haya muertos, queremos que haya diálogo", dijo Hermes Marrón, médico jubilado e integrante de la vocería de los trabajadores inconformes.Por su parte, Jesús Ernesto Vargas, oficial de tesorería del módulo central del IMSS, lamentó que se haya agredido a personas de la tercera edad, aprovechando que un contingente vino ayer a la Ciudad de México para marchar del Centro Médico nacional (CMN) Siglo XXI al Zócalo."El acto de ayer (en Puebla) fue orquestado por el Sindicato y por gente que ellos pagaron, para ir a amedrentar a las compañeras y compañeros que se estaban manifestando pacíficamente, como jubiladas y jubilados que se encontraban en ese plantón", comentó.-----Alistan Tercera Asamblea Nacional en PueblaNo obstante, Hermes Marrón detalló que realizarán su Tercera Asamblea Nacional en Puebla, los días 21 y 22 de noviembre, como habían pactado anteriormente; y el 25 de febrero de 2027 harán un corte de caja del programa de 12 acciones anunciadas por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto."Vamos a tener una asamblea el día 21 y 22 en la ciudad de Puebla, ahí vamos a valorar qué acciones vamos a tomar, para el acuerdo que hemos tomado es que alrededor del día 25 de febrero, que es un día después de qué se termina la fecha planteada por ellos, solicitaremos una conferencia de prensa en la que denunciaremos que ésta nuevamente fue una nueva mentira demagógica, de este gobierno que nos está mintiendo, no a nosotros, sino al pueblo de México", dijo.