F1 México 2026: ¿Cómo recuperar el dinero de tu Digicash?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Si asististe al Gran Premio de México 2026 y te sobró dinero en el colgante que utilizaste para realizar tus pagos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, todavía estás a tiempo de solicitar que te devuelvan ese saldo. El sistema de pago utilizado durante el evento, conocido como Digicash, cuenta con un proceso de reembolso para los asistentes, pero hay una fecha límite que debes tener presente: el 30 de noviembre de 2026.

Así que, si todavía conservas dinero en tu colgante, te explicamos cómo recuperar tu dinero de la F1 México y qué necesitas para completar el trámite.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El procedimiento se realiza en línea y necesitarás tener a la mano tu colgante, ya que ahí encontrarás el folio que te permitirá consultar el saldo disponible.Estos son los pasos que debes seguir:Ingresa al portal oficial de Digicash: digicash.mexicogp.mx.Busca y abre la sección correspondiente a reembolsos.Crea una cuenta para acceder al sistema.Captura el folio de tu colgante para consultar el saldo disponible.Registra tu CLABE bancaria para indicar dónde quieres recibir el dinero.Envía la solicitud y conserva la confirmación del trámite.Una vez completado el proceso, solamente tendrás que esperar a que se realice el depósito correspondiente.La solicitud de reembolso no tiene costo, por lo que no necesitas pagar ninguna comisión para recuperar el saldo que quedó en tu colgante.Hay un detalle importante: si realizaste tus recargas directamente en alguno de los tótems instalados dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, el reembolso debería procesarse automáticamente. Sin embargo, es recomendable revisar tu cuenta bancaria para confirmar que el dinero haya llegado.También te recomendamos no tirar ni perder tu colgante hasta que hayas recibido el depósito, ya que necesitarás conservar la información de tu folio durante el proceso.La fecha límite para solicitar la devolución del saldo es el 30 de noviembre de 2026. Si todavía tienes dinero disponible, lo mejor es realizar el trámite cuanto antes para evitar que se te pase el plazo.En resumen, recuperar el dinero de tu colgante Digicash es un procedimiento sencillo y grauito, pero requiere que tengas tu folio y tus datos bancarios a la mano.Si te sobró saldo después de la F1 México 2026, todavía estás a tiempo de recuperarlo.