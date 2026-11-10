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Ari Telch reconoce que no estuvo secuestrado

Telch mencionó a su hija y a una mujer en la foto, quien es su pareja desde hace años.

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 03:28 p.m.
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Ari Telch reconoce que no estuvo secuestrado
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      Ari Telch confirma que el post que realizó en su cuenta de Facebook, donde se dijo en peligro, no era más que una broma y que, aquellos que lo conocen bien, como es el caso de su hija Sofía ni se inmutaron, mientras que, varios de sus fans comentaron la publicación preguntándole si se encontraba bien.


      El actor sorprendió cuando este lunes, 9 de noviembre, escribió que se creía en peligro, responsabilizando de su estado desorientado a una mujer con la que aparecía en la fotografía que adjunto al post.

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      "No recuerdo cómo se llama esta mujer, pero me está persiguiendo, estoy en peligro, necesito ayuda".
      Además, hizo mención de Lupita Nyong'o con quien, antes, había compartido una fotografía en sus redes sociales, generada con la asistencia de Inteligencia Artificial (IA), lo que generó las sospechas de le legitimidad del mensaje.
      El actor prosiguió diciéndose preocupado por su estado, sugiriendo que podría estar privado de su libertad.
      "Apartó de mi lado a Lupita Nyong´o, no quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica, pido su ayuda, contáctenme, por el momento hui, pero no sé dónde me encuentro, si la conocen y saben su dirección, llamen a seguridad, creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿conoces su nombre?, te suplico me lo hagas saber, casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo".
      Fueron muchos los comentarios que recibió; en su mayoría, se trataban de personas que trataban de calmar a aquellos que creyeron que, en realidad, se encontraba secuestrado, afirmando que era su tipo de humor y que, posiblemente, con ese post, buscaba alentar a sus seguidores a asistir a su obra "D´Mente".
      Fue entonces que "Venga la alegría" lo entrevistó, buscándolo en el Teatro Xola, en donde ayer mismo, tenía una función pactada y ahí se encontraba el actor, sano y salvo, por lo que reconoció que se trataba de una broma, mismo motivo por el que ni su hija Sofía lo buscó para conocer su paradero y se encontraba bien.
      "Todavía no (me busca), pero ella sabe que es broma".
      También hizo referencia a la mujer de la fotografía que no sería su secuestradora, sino su nueva pareja.
      "Estoy muy enamorado de esa jarocha, la conozco hace 29 años, ya tiene nietos y, ni modo, me fui a buscar mujeres trofeo, pero ya me la encontré de nuevo".

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