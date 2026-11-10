¿Buscas vacunarte contra Covid, influenza, sarampión o neumococo?

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La UNAM puso a disposición de la población 100 mil dosis gratuitas de vacunas contra Covid-19, influenza, sarampión y neumococo, que se aplicarán hasta el próximo viernes 13 de noviembre en el Megacentro de Vacunación instalado en el Estadio Olímpico Universitario, donde se estima atender a más de 20 mil personas.

Desde las primeras horas de este lunes, cientos de personas acudieron al estacionamiento 3 del estadio para recibir los biológicos, como parte de una jornada organizada por la Universidad Nacional en coordinación con las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, el IMSS y el ISSSTE.

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Durante la inauguración, el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, Fernando Macedo Chagolla, destacó que la institución busca pasar de un modelo asistencialista a uno de salud preventiva, en el que la vacunación constituye una de las principales herramientas para evitar enfermedades.El funcionario señaló que la respuesta de la población refleja la confianza en la Universidad Nacional, que este año conmemora 475 años de historia, y destacó la importancia de acercar los servicios de salud tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general.Por su parte, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, anunció que durante la temporada invernal se aplicarán más de cuatro millones de vacunas contra COVID-19, influenza y sarampión en distintos puntos de la capital.Explicó que la vacunación anticipada permite desarrollar inmunidad antes de la llegada del frío intenso y destacó la participación ciudadana en las jornadas preventivas.El director general de Atención a la Salud de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, señaló que la disponibilidad de 100 mil dosis es resultado de la colaboración entre instituciones y sostuvo que la elevada afluencia demuestra que acercar los servicios médicos permite eliminar barreras de acceso."El Megacentro es una demostración de lo que se puede lograr cuando las instituciones trabajan en conjunto y suman capacidades, esfuerzos, experiencia y recursos para el mismo propósito: servir a nuestra comunidad", expresó.En la jornada participan también la Facultad de Enfermería y Obstetricia y la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, así como representantes del IMSS Bienestar.La vacunación se realiza de manera gratuita, de las 9:00 a las 14:00 horas, hasta el viernes 13 de noviembre, en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario.Para agilizar la atención, las personas interesadas pueden registrarse previamente en el portal "https://salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/".