logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Para quedarse en casa

Interesantes temporadas, drama y misterio

Por Estrella Govea

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Para quedarse en casa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nuevas historias llegan a las plataformas de streaming para disfrutar en casa

      NETFLIX 

      Netflix incorpora "¿Por qué me casé otra vez?", cinta que continúa los conflictos de un grupo de matrimonios; "¡Llama a mi agente!: La película", continuación de la serie francesa sobre una agencia de representación; y "WWE Raw: México". También llegan "Habilidad física 100: México", reality de competencia física; "Monstruo: La historia de Lizzie Borden", basada en el caso criminal de Lizzie Borden; y nuevos episodios de "La casa de muñecas de Gabby" y "Horizontes Pokémon".

      En el apartado documental, Punto de inflexión: Generación 11S revisa las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre y su impacto en distintas generaciones. Fito Páez: El mundo cabe en una canción ofrece un retrato del músico argentino a través de reflexiones sobre su vida, el amor y la música.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      DISNEY+

      El catálogo de Disney+ suma la segunda temporada de "Made in Korea", con una nueva disputa por el poder y la venganza; "Amores inesperados"; y la segunda temporada de "Outlander: Sangre de mi sangre", que continúa las historias de dos parejas en medio de la guerra.

      Entre las novedades también se encuentran Psycho Killer, película de suspenso y The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian, serie que sigue a Khloé Kardashian mientras acompaña a un grupo de niñas en un proyecto de transformación y crecimiento.

      PRIME VIDEO

      Prime Video estrena la adaptación cinematográfica de "Enfrentados: Marfil" y "El Juicio" serie que gira alrededor de un proceso judicial y los conflictos que surgen entre los involucrados, además "Catedrales", producción centrada en una historia familiar marcada por secretos.

      También está disponible The Grand Tour, producción que reúne a Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May en una nueva aventura relacionada con los automóviles y los viajes. 

      HBO MAX

      HBO Max estrena "Muerte y misterio en la Amazonia" y "Las caras de la verdad: Doble asesinato en Topeka", centradas en casos de investigación; "The Shuffle: El equipo que se atrevió a bailar" y "Hamnet", adaptación de la novela de Maggie O´Farrell que explora la historia familiar de William Shakespeare.

      APPLE TV+ 

      Apple Tv+ incorpora Causa abierta, serie de suspenso centrada en un exdetective que trabaja como operador de emergencias y recibe una llamada que podría estar relacionada con su hija desaparecida.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Documental Llamarse Olimpia llegará a Netflix
      Documental Llamarse Olimpia llegará a Netflix

      Documental "Llamarse Olimpia" llegará a Netflix

      SLP

      El Universal

      Filmado durante cinco años, muestra la vida personal de la activista y el movimiento feminista del siglo XXI.

      Ed Sheeran reanudará gira en Filadelfia tras retiro de artistas
      Ed Sheeran reanudará gira en Filadelfia tras retiro de artistas

      Ed Sheeran reanudará gira en Filadelfia tras retiro de artistas

      SLP

      PULSO

      La salida de Macklemore y otros músicos afecta la gira Loop Tour de Ed Sheeran en Estados Unidos.

      Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar
      Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar

      Kim Kardashian revela diagnóstico de esofagitis: reacción familiar

      SLP

      El Universal

      Kim Kardashian fue diagnosticada con esofagitis, una inflamación del esófago que preocupa por antecedentes familiares.

      Shakira vuelve a Madrid con 12 shows
      Shakira vuelve a Madrid con 12 shows

      Shakira vuelve a Madrid con 12 shows

      SLP

      El Universal

      La cantante colombiana reunió a 55 mil espectadores en Iberdrola Music