Para quedarse en casa

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Nuevas historias llegan a las plataformas de streaming para disfrutar en casa

NETFLIX

Netflix incorpora "¿Por qué me casé otra vez?", cinta que continúa los conflictos de un grupo de matrimonios; "¡Llama a mi agente!: La película", continuación de la serie francesa sobre una agencia de representación; y "WWE Raw: México". También llegan "Habilidad física 100: México", reality de competencia física; "Monstruo: La historia de Lizzie Borden", basada en el caso criminal de Lizzie Borden; y nuevos episodios de "La casa de muñecas de Gabby" y "Horizontes Pokémon".

En el apartado documental, Punto de inflexión: Generación 11S revisa las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre y su impacto en distintas generaciones. Fito Páez: El mundo cabe en una canción ofrece un retrato del músico argentino a través de reflexiones sobre su vida, el amor y la música.

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DISNEY+

El catálogo de Disney+ suma la segunda temporada de "Made in Korea", con una nueva disputa por el poder y la venganza; "Amores inesperados"; y la segunda temporada de "Outlander: Sangre de mi sangre", que continúa las historias de dos parejas en medio de la guerra.

Entre las novedades también se encuentran Psycho Killer, película de suspenso y The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian, serie que sigue a Khloé Kardashian mientras acompaña a un grupo de niñas en un proyecto de transformación y crecimiento.

PRIME VIDEO

Prime Video estrena la adaptación cinematográfica de "Enfrentados: Marfil" y "El Juicio" serie que gira alrededor de un proceso judicial y los conflictos que surgen entre los involucrados, además "Catedrales", producción centrada en una historia familiar marcada por secretos.

También está disponible The Grand Tour, producción que reúne a Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May en una nueva aventura relacionada con los automóviles y los viajes.

HBO MAX

HBO Max estrena "Muerte y misterio en la Amazonia" y "Las caras de la verdad: Doble asesinato en Topeka", centradas en casos de investigación; "The Shuffle: El equipo que se atrevió a bailar" y "Hamnet", adaptación de la novela de Maggie O´Farrell que explora la historia familiar de William Shakespeare.

APPLE TV+

Apple Tv+ incorpora Causa abierta, serie de suspenso centrada en un exdetective que trabaja como operador de emergencias y recibe una llamada que podría estar relacionada con su hija desaparecida.