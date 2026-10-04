Para quedarse en casa

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NETFLIX

Ya está disponible "Al Este del Edén", serie basada en la novela de John Steinbeck que sigue a la familia Trask y los conflictos entre sus integrantes a lo largo de distintas generaciones.

Se estreno "Las Cartas de la Vida", una historia sobre una madre soltera y un hombre encarcelado que establecen un vínculo a través de cartas. Esta disponible "Schumacher 94: Nace una leyenda", documental que recuerda el inicio de la trayectoria de Michael Schumacher y su primer campeonato mundial de Fórmula 1.

Para el 7 llega "Machos de Verdad", en su segunda temporada, retoma las historias de cuatro amigos y los cambios en su manera de entender la masculinidad. "El Círculo" presenta un cuarteto de amigos involucrados en una red de secretos después de que un video compromete sus vidas. También llegará "¿Quién es Martin Mull?" recuerda la trayectoria del actor, comediante y músico estadounidense, con una mirada a su carrera y vida artística.

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HBO MAX

HBO max estrena "War", serie ambientada en el mundo de los despachos de abogados de Londres. La historia enfrenta a dos firmas rivales mientras sus integrantes participan en un caso de divorcio que involucra intereses profesionales y personales.

"Kill Jackie", es el nuevo thriller protagonizado por Catherine Zeta-Jones como una antigua narcotraficante cuyo pasado vuelve para perseguirla. La protagonista deberá enfrentarse a un grupo de asesinos que busca encontrarla.

DISNEY+

Agregó "Coven Academy: El hechizo de las brujas", serie de fantasía centrada en tres adolescentes que se preparan para convertirse en brujas mientras enfrentan fuerzas sobrenaturales y conflictos propios de su edad.

El 7 de octubre se estrenará "The Drop", producción derivada de Snowfall que retoma las historias de Wanda Bell y Leon Simmons en Los Ángeles durante la década de los noventa. La trama sigue sus intentos por construir una nueva vida mientras lidian con las consecuencias de su pasado.

PRIME VIDEO

Presenta "Reina Roja 2: Loba negra", segunda temporada de la serie basada en las novelas de Juan Gómez-Jurado. Antonia Scott y Jon Gutiérrez vuelven a colaborar en una investigación criminal relacionada con la mafia rusa.

Se estreno "Prefiero la Muerte", producción mexicana que combina comedia y terror, además "The Seven Knights of the Marronnier Kingdom", anime de fantasía que presenta a un grupo de caballeros del reino de Marronnier. El 7 de octubre se estrenará "Carrie", nueva adaptación de la novela de Stephen King.