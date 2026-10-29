Cae líder de "La Línea" en Ojinaga

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó este jueves sobre la detención de de Sergio "N", alias "El Señor de la A", identificado como líder regional de la organización criminal "La Línea", afín al Nuevo Cártel de Juárez.

"Reconocemos el trabajo de las Fuerzas Especiales de Defensa, así como de la Guardia Nacional, que, mediante labores de inteligencia militar e intercambio de información con agencias de Estados Unidos, lograron la detención en Ojinaga, Chihuahua", dijo el funcionario federal.

Esta persona cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y es señalada por su participación en el tráfico de drogas y personas hacia ese país.

"La coordinación entre las Fuerzas Especiales, la Guardia Nacional y agencias internacionales permitió la captura de un objetivo prioritario en la lucha contra el crimen organizado en la frontera norte", dice el comunicado de Harfuch.

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