Pide SCT que camioneros justifiquen petición de recursos

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Después que Margarito Terán López, representante del gremio de permisionarios del transporte colectivo urbano, pretende un subsidio público de casi 3 mil millones de pesos para el 2027, Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), consideró que el Gobierno del Estado ya subsidia el transporte público, a través del Metro Red y "es la manera en que otorga un transporte digno".

Una bolsa de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos, es el monto que plantea la iniciativa del sector de camioneros y que fue presentada ante el Congreso del Estado.

En entrevista, Martínez Acosta informó que, desde hace seis meses se establecieron mesas de diálogo con los empresarios, sin embargo, no han entregado información sobre su planteamiento.

Por ende, la funcionaria estatal sentenció que, mientras no exista la apertura para conocer el contenido de la moción, se considera la inexistencia de seriedad, formalidad y revisión puntual del asunto.

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"Creo es importante que acrediten su dicho, mediante sus estados financieros o la demostración del aforo que ellos tienen diariamente en las unidades de transporte", atajó.