Guillermo Almada explica rotaciones de América ante Tijuana

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Aunque fue mejor en el terreno de juego y la estadística lo indica con cifras claras, América no pudo ante los Xolos de Tijuana y se fueron con un empate a un gol, en el Estadio Banorte.

Oportunidad para despegarse en el liderato que fue desaprovechada por Guillermo Almada y sus dirigidos. Ahora siguen en la cima con 28 puntos y a una derrota de perder el liderato de la clasificación.

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"Buscamos permanentemente, en algún momento nos faltó claridad. Lo que intentamos fue refrescar al equipo; un jugador al 100 por ciento de sus condiciones físicas y otro que está al 50, seguramente va a rendir más el que está al 100. Estamos para tomar las decisiones y creemos que lo más conveniente era alternar al equipo", explicó Almada sobre las rotaciones que hizo ante Tijuana."Insisto, nos faltó claridad en algún momento, pero la estadística del partido marca 28 tiros contra cuatro y generalmente cuando tiras eso debes ganar el partido. Ahí estuvo la clave", agregó el timonel azulcrema.Con este empate ante Xolos, América ya hila cinco duelos sin poder ganar como local en el Coloso de Santa Úrsula. Dos derrotas y tres empates arrastran los de Coapa en sus últimos duelos en casa; uno fue como visitante administrativo ante Cruz Azul."En los dos partidos (Pachuca y Xolos) hemos tenido más situaciones que los rivales, el otro partido no me gustó, pero hoy fuimos a buscar permanentemente, nos faltó claridad, el rival juega y lo hace bien", aseveró Guillermo Almada.Pero el timonel charrúa lo tiene claro: la estadística no será suficiente para que sus Águilas sumen de a tres unidades en los partidos."Teniendo superioridad, debes ganar el partido, pero, tanto este partido, como el anterior, tuvimos situaciones; no se gana con mérito, se gana con goles, debemos seguir mejorando porque ya habíamos encontrado la definición" concluyó el técnico de América.