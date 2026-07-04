Taylor Swift y Travis Kelce se casan en Nueva York

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La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casaron en Nueva York en la que ya es considerada la "boda del año" en Estados Unidos, una celebración que reunió a más de mil invitados, desplegó un impresionante operativo de seguridad y convirtió al Madison Square Garden en un gigantesco jardín para recibir a dos de las figuras más populares del país.

La ceremonia fue oficiada por el actor y comediante Adam Sandler y contó con un formato poco convencional: la cantante estuvo acompañada por su hermano Austin Swift como "man of honor", mientras que el novio eligió a su hermano, el exastro de la NFL Jason Kelce, como padrino.

Swift lució un vestido de alta costura de Christian Dior, zapatos Christian Louboutin diseñados especialmente para la ocasión y joyas Cartier. Kelce también vistió un diseño exclusivo de Dior.

Entre los invitados estuvieron Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Jessica Chastain, Dakota Johnson, Camila Cabello, Karlie Kloss, Ethan Hawke, Lena Dunham y las hermanas Haim, además de numerosas figuras de la NFL y de la industria del entretenimiento. La cantante Stevie Nicks participó de la celebración con una actuación especial.

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El evento fue preparado bajo un estricto secreto. Los asistentes recibieron invitaciones digitales sujetas a acuerdos de confidencialidad y la ciudad desplegó un importante dispositivo de seguridad durante el fin de semana largo del 4 de Julio. Al finalizar la ceremonia, las pantallas exteriores del Madison Square Garden exhibieron el mensaje "Just T&T Married", mientras el Empire State Building se iluminó de azul en homenaje a la pareja.

La historia de amor comenzó en julio de 2023, cuando Kelce asistió a un concierto del Eras Tour en Kansas City e intentó entregarle a Swift una pulsera con su número telefónico. Aunque aquel primer intento fracasó, la cantante confesó tiempo después que el gesto la conquistó y aceptó conocer al jugador. Desde entonces, la relación se convirtió en uno de los romances más seguidos del mundo del espectáculo y el deporte.

La pareja anunció su compromiso en agosto de 2025 tras dos años de noviazgo y desde entonces la expectativa por la boda alimentó meses de especulaciones, teorías en redes sociales y una cobertura mediática comparable a la de una boda de la realeza británica.

Según trascendió tras la ceremonia, los novios intercambiaron votos escritos de puño y letra en pequeños cuadernos, en un momento que varios invitados describieron como íntimo y profundamente emotivo, pese a la magnitud del evento.

Con la unión entre la artista más influyente del pop contemporáneo y una de las máximas estrellas de la NFL, Estados Unidos cerró el fin de semana de las celebraciones por sus 250 años de independencia con un acontecimiento que dominó tanto la agenda cultural como la conversación global en las redes sociales.