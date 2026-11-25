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Maribel Guardia vivió un momento familiar muy especial junto a su sobrina Maribel García, quien recién llegó al altar, la cantante y actriz se dijo orgullosa porque "Maribelita", como le dice de cariño, utilizó el mismo vestido de novia que ella, cuando se casó por lo civil con su marido Marco Chacón.

En aquella unión en Arizona, en 2010, únicamente estuvo presente su hijo Julián Figueroa, fallecido en 2023; Maribel quiere como a una hija a su sobrina, quien ha estado a su lado en los momentos más difíciles.

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La periodista deportiva compartió fotos de su enlace por el civil, así como una foto comparativa con su tía Maribel, ambas usando el entallado vestido blando que deja al descubierto que las dos poseen una minicintura.Maribel Guardia se mostró conmovida porque su sobrina utilizara su vestido de novia, y confesó que era la novia más linda que ha visto."Ay que lindo en verdad me tocó el corazón verte en mi vestido. Te veías perfecta, eres una niña tan especial, te adoro Mari y le pido a Dios que tú y Daniel estén bendecidos por siempre. Eres la novia más linda que he visto", expresó.La cintura de Maribel Guardia ronda los 60 centímetros, medida que la actriz ha dicho que procura mantener mediante una alimentación moderada, ejercicio y control de peso; en distintas publicaciones también se han mencionado cifras de entre 59 y 61 centímetros, una de las características que suele llamar la atención de sus seguidores, pues mantiene su figura a pesar del paso del tiempo.