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Netflix lanza catálogo de películas de terror para Halloween 2026

La plataforma destaca la trilogía Scream y la saga La Purga para la temporada.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 02:23 p.m.
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Netflix lanza catálogo de películas de terror para Halloween 2026
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      La época más espeluznante del año ya dio inicio y los amantes del cine de terror se encuentran a la espera de títulos especiales que añadirán las plataformas de streaming para organizar un maratón de películas escalofriante.

      Netflix presenta especial de terror para Halloween 2026

      En ese sentido, Netflix dio a conocer la lista de títulos que serán parte de su catálogo, incluyendo clásicos de culto y filmes que recientemente estuvieron en las salas de cine.

      Una de las grandes apuestas de Netflix para esta temporada es el maratón de la trilogía de "Scream" que marcó a toda una generación en la década de los 90.

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      - "Scream: Grita antes de morir"

      - "Scream 2: Grita y vuelve a gritar"

      - "Scream 3: La máscara de la muerte"

      Maratones destacados en Netflix para Halloween

      Otro de los maratones que sugiere la plataforma y ya está disponible es la saga de "La Purga", ideal para revivir el suspenso en cada entrega ya sea en orden cronológico o según su año de estreno.

      - "La noche de la expiación"

      - "12 Horas para sobrevivir"

      - "12 Horas para sobrevivir: El año de la elección"

      - "12 Horas para sobrevivir: El inicio"

      - "La purga por siempre"

      Los títulos que integran el especial de temporada de Netflix son los siguientes:

      - "Hellraiser"

      - "Fantasmas de Marte"

      - "La casa de cera"

      - "La Huérfana"

      - "El cadáver de la novia"

      - "Un lugar en silencio"

      - "El barco fantasma"

      - "Una llamada perdida"

      - "Ouija"

      - "Ouija: El origen del mal"

      - "La Sustancia"

      - "Pecadores"

      - "De noche con el diablo"

      - "Diabólica tentación"

      - "Abigail"

      - "Están entre nosotros"

      - "Terror en Silent Hill"

      - "Viene por ti"

      - "Terror en la Antártida"

      - "Nadie sale con vida"

      - "Archivo 81"

      - "Drácula", de Bram Stoker

      - "El Sexto sentido"

      - "Inframundo"

      - "Frankenstein"

      - "Voces"

      - "La Marca del demonio"

      - "28 Días paranormales"

      - "Del crepúsculo al amanecer"

      - "Blade: Cazador de vampiros"

      - "Kilómetro 31".

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