Netflix lanza catálogo de películas de terror para Halloween 2026
La plataforma destaca la trilogía Scream y la saga La Purga para la temporada.
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La época más espeluznante del año ya dio inicio y los amantes del cine de terror se encuentran a la espera de títulos especiales que añadirán las plataformas de streaming para organizar un maratón de películas escalofriante.
Netflix presenta especial de terror para Halloween 2026
En ese sentido, Netflix dio a conocer la lista de títulos que serán parte de su catálogo, incluyendo clásicos de culto y filmes que recientemente estuvieron en las salas de cine.
Una de las grandes apuestas de Netflix para esta temporada es el maratón de la trilogía de "Scream" que marcó a toda una generación en la década de los 90.
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- "Scream: Grita antes de morir"
- "Scream 2: Grita y vuelve a gritar"
- "Scream 3: La máscara de la muerte"
Maratones destacados en Netflix para Halloween
Otro de los maratones que sugiere la plataforma y ya está disponible es la saga de "La Purga", ideal para revivir el suspenso en cada entrega ya sea en orden cronológico o según su año de estreno.
- "La noche de la expiación"
- "12 Horas para sobrevivir"
- "12 Horas para sobrevivir: El año de la elección"
- "12 Horas para sobrevivir: El inicio"
- "La purga por siempre"
Los títulos que integran el especial de temporada de Netflix son los siguientes:
- "Hellraiser"
- "Fantasmas de Marte"
- "La casa de cera"
- "La Huérfana"
- "El cadáver de la novia"
- "Un lugar en silencio"
- "El barco fantasma"
- "Una llamada perdida"
- "Ouija"
- "Ouija: El origen del mal"
- "La Sustancia"
- "Pecadores"
- "De noche con el diablo"
- "Diabólica tentación"
- "Abigail"
- "Están entre nosotros"
- "Terror en Silent Hill"
- "Viene por ti"
- "Terror en la Antártida"
- "Nadie sale con vida"
- "Archivo 81"
- "Drácula", de Bram Stoker
- "El Sexto sentido"
- "Inframundo"
- "Frankenstein"
- "Voces"
- "La Marca del demonio"
- "28 Días paranormales"
- "Del crepúsculo al amanecer"
- "Blade: Cazador de vampiros"
- "Kilómetro 31".
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