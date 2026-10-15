Netflix lanza catálogo de películas de terror para Halloween 2026

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La época más espeluznante del año ya dio inicio y los amantes del cine de terror se encuentran a la espera de títulos especiales que añadirán las plataformas de streaming para organizar un maratón de películas escalofriante.

Netflix presenta especial de terror para Halloween 2026

En ese sentido, Netflix dio a conocer la lista de títulos que serán parte de su catálogo, incluyendo clásicos de culto y filmes que recientemente estuvieron en las salas de cine.

Una de las grandes apuestas de Netflix para esta temporada es el maratón de la trilogía de "Scream" que marcó a toda una generación en la década de los 90.

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- "Scream: Grita antes de morir"

- "Scream 2: Grita y vuelve a gritar"

- "Scream 3: La máscara de la muerte"

Maratones destacados en Netflix para Halloween

Otro de los maratones que sugiere la plataforma y ya está disponible es la saga de "La Purga", ideal para revivir el suspenso en cada entrega ya sea en orden cronológico o según su año de estreno.

- "La noche de la expiación"

- "12 Horas para sobrevivir"

- "12 Horas para sobrevivir: El año de la elección"

- "12 Horas para sobrevivir: El inicio"

- "La purga por siempre"

Los títulos que integran el especial de temporada de Netflix son los siguientes:

- "Hellraiser"

- "Fantasmas de Marte"

- "La casa de cera"

- "La Huérfana"

- "El cadáver de la novia"

- "Un lugar en silencio"

- "El barco fantasma"

- "Una llamada perdida"

- "Ouija"

- "Ouija: El origen del mal"

- "La Sustancia"

- "Pecadores"

- "De noche con el diablo"

- "Diabólica tentación"

- "Abigail"

- "Están entre nosotros"

- "Terror en Silent Hill"

- "Viene por ti"

- "Terror en la Antártida"

- "Nadie sale con vida"

- "Archivo 81"

- "Drácula", de Bram Stoker

- "El Sexto sentido"

- "Inframundo"

- "Frankenstein"

- "Voces"

- "La Marca del demonio"

- "28 Días paranormales"

- "Del crepúsculo al amanecer"

- "Blade: Cazador de vampiros"

- "Kilómetro 31".