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Met Opera transmite Macbeth de Verdi con debut de Louisa Proske

Louisa Proske debuta en el Met Opera dirigiendo Macbeth, obra basada en Shakespeare.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 01:51 p.m.
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Met Opera transmite Macbeth de Verdi con debut de Louisa Proske
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      "Macbeth", de Giuseppe Verdi, basado en la tragedia homónima de Shakespeare, llega a una de las principales instituciones musicales del mundo: el Met Opera. Esta puesta en escena marca también el debut en el Met de la directora alemana Louisa Proske, quien ganó el Princess Grace Award y fue elegida como Directora del Año por la revista "Opernwelt".

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      "Es una ópera muy política. Trata sobre una sociedad que es usurpada por un tirano que llega al trono mediante la injusticia, a través de un asesinato, y sigue su ascenso a través de muchos asesinatos más hasta convertirse, en verdad, en uno de los peores líderes que uno pueda imaginar. Un líder que mata a su propia gente y empieza una guerra en su propio país", afirmó Louisa Proske en un encuentro que sostuvo este miércoles con medios de comunicación.

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      Dirección y elenco destacados en Macbeth

      La directora describe la segunda parte del drama como la reacción de la sociedad, la respuesta de la gente ante un tirano: "Verdi fue capaz de pintar la desesperación de las personas que deben pasar por situaciones. También la resistencia y la voluntad de levantarse". Trama que le sirvió para reflexionar sobre las autocracias del presente y la aparente facilidad de asesinar a otro ser humano contrapuesta con el yugo de la culpa.

      A los roles protagónicos dan vida la soprano noruega Lise Davidsen, como Lady Macbeth, y el barítono estadounidense Quinn Kelsey, en el papel principal. Otros nombres que destacan en el elenco son Freddie de Tommaso y Ryan Speedo Green. El director de la Orquesta y del Coro es el multipremiado artista Yannick Nézet-Séguin. "Macbeth" es la segunda obra de la temporada 2026-2027 del programa En vivo desde el Met de Nueva York.

      La siguiente obra de la temporada es Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns, que podrá verse el 5 de diciembre a la misma hora.

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