Talento de "Morita" lo llevará a Europa: Keylor Navas

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Cada vez son más las voces autorizadas del futbol que se suman a los elogios hacia Gilberto Mora, la joya más brillante del balompié mexicano. Apenas unas horas después de alcanzar la mayoría de edad, el mediocampista de Xolos recibió el respaldo de una figura de talla internacional como Keylor Navas, quien conoce de primera mano lo que se necesita para triunfar en la élite del futbol mundial.

Elogios de Keylor Navas hacia Gilberto Mora

El actual guardameta de Pumas, multicampeón en Europa y referente histórico del Real Madrid, no escatimó en elogios hacia el joven talento mexicano. Tras seguir de cerca su desarrollo en la Liga MX, el costarricense aseguró que Mora posee las cualidades necesarias para dar el salto al futbol europeo, siempre y cuando mantenga la calma y continúe enfocado en su crecimiento.

"Es un gran talento y estoy seguro de que la gente que lo rodea está haciendo un buen trabajo para que mantenga la tranquilidad. Lo más importante es que siga enfocado. El talento que tiene lo va a llevar a Europa en algún momento, si esa es la voluntad de Dios. No tiene por qué preocuparse, pero todo lo que se dice a su alrededor puede distraerlo. Debe seguir disfrutando del futbol y ojalá podamos ver pronto a otro representante mexicano triunfando en Europa", expresó.

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Potencial y futuro de Gilberto Mora según Keylor Navas

Navas, quien se ha convertido en una de las principales figuras del conjunto universitario, fue incluso más lejos al afirmar que las condiciones futbolísticas de Mora le permitirían competir en cualquier institución del mundo.

"Es una situación que él y su club sabrán manejar, pero tiene calidad para jugar en cualquier equipo. Ojalá que todo le salga bien, que Dios bendiga su carrera y que los mexicanos puedan sentirse muy orgullosos de él", concluyó el arquero costarricense.